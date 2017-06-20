США выдумали требования для мира с Россией

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон разработал стратегию по взаимодействию с Россией, которая пока засекречена. В документе представлены три основных принципа сотрудничества Вашингтона с Москвой.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицин заявил, что положения этого плана больше похожи на требования. По мнению американиста, дипломатии в нем мало.

"Это скорее какое-то предъявление требований со стороны США. Москва должна перестать совершать кибератаки. Кстати говоря, никто не исключает, что США их совершают, но именно Москва должна прекратить. Россия должна пересмотреть свои позиции по Северной Корее и по Сирии", – цитирует эксперта НСН. "Мы там можем скоординировать [действия], лучше бороться с "ИГ" (запрещенная на территории России террористическая группировка)", – считает Кислицин.

Он, однако, отметил, что это не решит последующих проблем. "Станет вопрос о правительстве Асада и о том, как провести выборы. Мы будем как-то конкурировать в вопросах дальнейшего развития Сирии", – заключил специалист.

Согласно плану Тиллерсона, суть первого принципа стратегии – дать понять России, что "агрессивные действия в отношении США будут контрпродуктивны для обеих сторон". Второй подразумевает "сотрудничество по вопросам стратегической важности", включая ситуацию в Сирии, ядерную программу КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж. Третий пункт направлен на "стратегическую стабильность", которая подразумевает достижение геополитических целей.

В частности, Тиллерсон надеется, что Россия не будет наращивать объем торговли с Пхеньяном после того, как от Китая удалось добиться запрета на импорт угля из Северной Кореи. "Сегодня американо-российские отношения находятся в сточной канаве. Мы хотим сделать так, чтобы они не оказались в канализации", – цитирует источник в американском правительстве портал BuzzFeed.