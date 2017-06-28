Трамп пофлиртовал с журналисткой на важных переговорах
Беседа политиков состоялась в Овальном кабинете Белого дома. В числе прочих на ней присутствовала сотрудница Ирландского радио и телевидения (RTE) Катрина Пэрри, пишет газета "Известия".
Она выложила видеозапись разговора на своей странице в Twitter. "А вы откуда? Подойдите сюда", – обратился Трамп к журналистке. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, у нее великолепная улыбка, надеюсь, вы с ней хорошо обращаетесь!" – сказал он по телефону Варадкару.
Во время разговора Трамп и Варадкар обсудили, в частности, вопросы миграции и Brexit, сообщает Reuters. Отметим, 38-летний лидер партии "Объединенной Ирландии" Лео Варадкар был утвержден на пост премьер-министра страны 14 июня. Он стал самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики.
Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 27 июня 2017 г.
Что касается переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, американский лидер ранее назвал условие этой встречи. Напомним, Трамп заявил, что беседа должна быть проведена с соблюдением всех дипломатических процедур.
Как писали Dni.Ru, в администрации президента США существуют серьезные разногласия в отношении России. Многие из политиков в Вашингтоне опасаются возможных договоренностей между двумя лидерами.
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