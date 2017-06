Трамп пофлиртовал с журналисткой на важных переговорах

Беседа политиков состоялась в Овальном кабинете Белого дома. В числе прочих на ней присутствовала сотрудница Ирландского радио и телевидения (RTE) Катрина Пэрри, пишет газета "Известия".

Она выложила видеозапись разговора на своей странице в Twitter. "А вы откуда? Подойдите сюда", – обратился Трамп к журналистке. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, у нее великолепная улыбка, надеюсь, вы с ней хорошо обращаетесь!" – сказал он по телефону Варадкару.

Во время разговора Трамп и Варадкар обсудили, в частности, вопросы миграции и Brexit, сообщает Reuters. Отметим, 38-летний лидер партии "Объединенной Ирландии" Лео Варадкар был утвержден на пост премьер-министра страны 14 июня. Он стал самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji