Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп пофлиртовал с журналисткой на важных переговорах

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Президент США Дональд Трамп прервал важный телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром ради журналистки. Он сделал ей комплимент, не дожидаясь конца переговоров.
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Беседа политиков состоялась в Овальном кабинете Белого дома. В числе прочих на ней присутствовала сотрудница Ирландского радио и телевидения (RTE) Катрина Пэрри, пишет газета "Известия".

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Она выложила видеозапись разговора на своей странице в Twitter. "А вы откуда? Подойдите сюда", – обратился Трамп к журналистке. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, у нее великолепная улыбка, надеюсь, вы с ней хорошо обращаетесь!" – сказал он по телефону Варадкару.

Во время разговора Трамп и Варадкар обсудили, в частности, вопросы миграции и Brexit, сообщает Reuters. Отметим, 38-летний лидер партии "Объединенной Ирландии" Лео Варадкар был утвержден на пост премьер-министра страны 14 июня. Он стал самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики.

 

Что касается переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, американский лидер ранее назвал условие этой встречи. Напомним, Трамп заявил, что беседа должна быть проведена с соблюдением всех дипломатических процедур.

Как писали Dni.Ru, в администрации президента США существуют серьезные разногласия в отношении России. Многие из политиков в Вашингтоне опасаются возможных договоренностей между двумя лидерами.

Автор: Людмила Фоканова28 июня 2017, 08:10

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