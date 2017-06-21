Американский солдат помочился на здание МВД

Американский солдат во время ночной прогулки не сдержался и справил малую нужду на здание министерства внутренних дел. Инцидент произошел в центре Вильнюса.

Солдаты НАТО ведут себя в Литве неподобающим образом, демонстрируя демократические ценности при каждом удобном случае. Такой демонстрацией стал и демарш военнослужащего США, обмочившего здание министерства внутренних дел Литвы, расположенное в самом центре Вильнюса.

Как сообщает Baltnews, солдата задержала полиция. После короткой лекции, главными темами которой были международное положение, этикет и положения административного кодекса Литвы, солдат был отпущен. За свой проступок он получил штраф в 15 евро (около тысячи рублей).

Американские военнослужащие подразделений специального назначения находятся в Литве с третьего января. Как заявляла ранее представитель министерства обороны Литвы Аста Галдикайт, размещение военных – один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.

Как ранее сообщали Dni.ru, в ночь на 19 февраля 2017 года полиция Клайпеды (Литва) задержала у ночного клуба Portas пятерых нетрезвых и агрессивных чешских военнослужащих НАТО. Сигнал поступил от сотрудников охраны клуба, которые отказались пустить внутрь пьяных военных, в результате чего началась потасовка. Чтобы усмирить разбуянившихся натовцев, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить электрошокеры.