Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он пошутил, что теперь на американского коллегу можно будет "свалить" вину за все природные катаклизмы.

По словам российского лидера, пока что беспокоиться о негативных последствиях решения Дональда Трампа рано, так как Парижское соглашение вступит в силу только в 2021 году. Он отметил, что у стран еще есть время "о чем-то договориться", сообщает "Газета.ru". "Don't Worry, Be Happy!" – пошутил Владимир Путин, процитировав слова из одноименной песни Бобби Макферрина.

Между тем он напомнил, что 2 июня 2017 года в Москве выпал снег, а в Санкт-Петербурге в это время прошел дождь. По его словам, в таких ситуациях многие страны должны быть благодарны Дональду Трампу за его решение о выходе из соглашения, передает телеканал "РЕН ТВ".

"Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", – сказал Владимир Путин.

Ранее с критикой решения Дональда Трампа выступили многие американские эксперты, а также журналисты, политики и даже актеры. В частности, обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо призвал бросить вызов мировым лидерам, которые не верят в научные факты, в частности – в реальность глобального потепления.

"Сегодня существование жизни на нашей планете было поставлено под угрозу небрежным решением Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения. Наше будущее на Земле подвергнуто большему риску, чем когда-либо прежде", – написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram. "Для американцев и других членов мирового сообщества данное решение кажется глубоко обескураживающим", – заключил он.

Напомним, по словам Дональда Трампа, выполнение условий соглашения стоило бы США 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году. Потери ВВП к этому периоду американский лидер оценил в три триллиона долларов. Специалисты уже пришли к выводу, что решение Соединенных Штатов может привести к потеплению планеты на 0,3 градуса к 2100 году.