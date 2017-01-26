Трамп толкает мир к апокалипсису

Стрелки гипотетических Часов Судного дня сегодня были переведены на 30 секунд вперед. По мнению авторов проекта, мир стал еще на шаг ближе к глобальной катастрофе.

Часы показывают сегодня 23:57:30. Они были переведены из-за недавних высказываний Дональда Трампа, которые он сделал еще до вступления в должность президента США. Во время своей предвыборной кампании миллиардер заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Он также не исключал нанесения Штатами превентивного ядерного удара по террористам.

Кроме того, Трамп выступает против концепции глобального потепления. Когда-то, еще до выдвижения в президенты, он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности.

Часы Судного дня – проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists, существующий с 1947 года. Его авторами стали разработчики первой американской атомной бомбы. С тех пор на обложке журнала периодически публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. На сегодняшнее решение передвинуть стрелки повлияли не только заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и климатических изменениях, но и рост националистических настроений в мире.

В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня передвигали в 2015 году – сразу на две минуты вперед. Тогда причиной перевода стали отсутствие прогресса в сокращении ядерных арсеналов и угрозы, связанные с катастрофическим изменением климата.





В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе этого времени к полуночи стрелки никогда не подходили.