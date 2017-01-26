Военный заснул на заседании комитета реформ ведомства
Трамп толкает мир к апокалипсису
Часы показывают сегодня 23:57:30. Они были переведены из-за недавних высказываний Дональда Трампа, которые он сделал еще до вступления в должность президента США. Во время своей предвыборной кампании миллиардер заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Он также не исключал нанесения Штатами превентивного ядерного удара по террористам.
Кроме того, Трамп выступает против концепции глобального потепления. Когда-то, еще до выдвижения в президенты, он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности.
Часы Судного дня – проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists, существующий с 1947 года. Его авторами стали разработчики первой американской атомной бомбы. С тех пор на обложке журнала периодически публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.
NASA предрекло всемирный потоп и гибель человечества https://t.co/zEzBBkCNg7 #предсказание #Земля #КонецСвета #море #катастрофа— экстрасенс Валекс (@extravalex) 10 января 2017 г.
Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. На сегодняшнее решение передвинуть стрелки повлияли не только заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и климатических изменениях, но и рост националистических настроений в мире.
В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня передвигали в 2015 году – сразу на две минуты вперед. Тогда причиной перевода стали отсутствие прогресса в сокращении ядерных арсеналов и угрозы, связанные с катастрофическим изменением климата.
В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе этого времени к полуночи стрелки никогда не подходили.
Нелюбовь американского дипломата к России имеет одесские корни
"Первый канал" вызвал переполох изменениями
Открытое письмо продюсера об участии в программе "Пусть говорят"
В интернет попал снимок, насмешивший комментаторов