Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отличился своим крепким рукопожатием. На этот раз "под горячую руку" американского лидера попал вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Как отметило влиятельное британское издание Independent, рукопожатие Трампа оставило "вмятину" на ладони главы кабинета министров Вьетнама. На записи отчетливо видно, как кисть вьетнамца побелала от руки американского лидера.



Стоит отметить, что глава Белого дома известен особым стилем пожимать руку, который характеризуется как "дергай и тащи". Такое рукопожатие, по мнению психологов, может говорить о "демонстрации силы". В частности, "жертвой" Трампа стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который посетил Вашингтон в феврале этого года.





При этом лидер Таджикистана Эмомали Рахмон смог оказать "достойное сопротивление" американскому лидеру, выйдя явным победителем из негласного состязания по рукопожатиям с главой Белого дома. На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон крайне энергично отреагировал на приветствие Трампа. Таджикский лидер буквально дернул руку американского лидера к себе, сообщает издание.





В результате возникла неловкая пауза. Она длилась лишь семь секунд, напоминая известную игру в перетягивание канатов. Многие пользователи Сети резонно заметили, что президенты, вероятно, соревновались таким образом в силе рукопожатия.

Напомним, ранее обладатель черного пояса по джиу-джитсу показал специальный прием "Гусиная шея" против крепкого рукопожатия Трампа. Видео со спортсменом было опубликовано на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy.

Судя по кадрам, суть приема в том, чтобы вовремя особенным образом согнуть руку человека, если его рукопожатие оказалось чрезмерным. Однако боец предупреждает, что вовсе не призывает применять такие действия к американскому президенту.



