Трамп отвесил пощечину мировому сообществу

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Политики и журналисты раскритиковали решение американского лидера, подчеркнув, что оно навредит всему миру.

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало решение Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения. Она подчеркнула, что европейским странам "пора действительно взять судьбу в свои руки", передает Spigel Online.

Раскритиковал действия американского лидера и министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар. Он отметил, что США вредят не только себе, но и другим государствам. "Кто уклоняется от выполнения обязательств по климату, тот ставит крест на будущем следующих поколений", – заявил он на пресс-конференции.

По словам немецкого ученого Клауса Милке, эксцентричный миллиардер "дал пощечину всему человечеству". В свою очередь президент Боливии Эво Моралес назвал решение главы США предательством матери-Земли, передает РИА Новости.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уверен: выход из Парижского соглашения – шаг назад в борьбе с выбросом парниковых газов. Осудили Трампа и австралийские политики. Адам Бандт назвал его климатическим преступником, который станет мировым изгоем, пишет ABC News.

Ранее Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере. По его словам, экономические расчеты показали, что выполнение условий договора стоило бы США 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году. Потери ВВП к этому периоду американский лидер оценил в три триллиона долларов, сообщает ТАСС.