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Политика

Путин признался в симпатии к Трампу

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума пообщался с главами международных информагентств. Глава государства затронул темы русофобии на Западе, взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, а также ряд других злободневных вопросов.
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Россия борется за свои законные национальные интересы, тогда как Запад всеми силами старается ее сдерживать, при этом выходя иногда за рамки международного права, сказал собравшимся журналистам Владимир Путин. "А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего", – сказал российский лидер.

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Это, в свою очередь, вызывает стремление обострить ситуацию, уверен глава российского государства. "К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, что называется и как у нас говорят на родине, на голом месте", – подчеркнул Путин.

По мнению президента, настоящая причина русофобии Запада кроется в становлении многополярного мира, где Вашингтон уже не будет играть роль неоспоримого глобального гегемона. "А это не нравится монополистам", – заявил российский лидер.

Также в разговоре с журналистами Путин признался, что ему нравятся такие парни, как Трамп, и что он хотел бы построить хорошие отношения с главой Белого дома. По словам президента россии, американский лидер – это "прямой и откровенный" человек. “Он не может быть помещен в ту же категорию, что и обычные политики. Я вижу в этом преимущество. Он имеет свежий взгляд", – подчеркнул Путин.

Вместе с тем он отметил, что ему пока трудно сформировать о нем полное впечатление. “Как можно дружить с тем, кого ты не знаешь?" -  сказал президент.

Кроме того, глава государства затронул тему взаимоотношений с Германией, которые продолжают находиться на низком уровне. Владимир Путин выразил уверенность, что после выборов в этой стране, которые намечены на осень этого года, сотрудничество между Москвой и Берлином продолжится. "На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия", – сказал глава государства.

Ответил президент России и на вопрос о "российских хакерах", которые, как считают многие на Западе, якобы оказали влияние на прошлогодние президентские выборы в США. Владимир Путин уверен: кибервзломщики могут появиться в любой стране.

"Хакеры – люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России", – сказал президент. При этом Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не занималась подобным на государственном уровне.


На встрече президента с представителями международных СМИ зашла речь и о проблеме Курильских островов. Поинтересовался этой темой, как и следовало ожидать, один из японских журналистов. Он спросил у главы российского государства, возможна ли демилитаризация островов Южнокурильской гряды.

Владимир Путин отметил, что такое возможно, но для этого нужно снижать напряженность во всем регионе. Вместо этого, подчеркнул президент, обстановка на Дальнем Востоке продолжает накаляться. В пример он привел действия США, которые размещают систему противовоздушной обороны на территории Южной Кореи. Действия России, которая наращивает военную группировку на Курилах, является лишь ответом на происходящее в регионе, подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Курилы – это удобное место для пресечения и локализации угроз России на дальних рубежах. По словам президента, если бы острова отошли Японии, то появилась возможность размещения на них американских баз. "Для нас это неприемлемо абсолютно", – резюмировал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие. Проводится с 1997 года. Каждый год количество участников превышает несколько тысяч человек, которые приезжают в северную столицу России из более чем 60 стран. Основная аудитории форума – руководители крупнейших отечественных и иностранных компаний, главы государств, политики, министры и другие высокопоставленные деятели.

Автор: Иван Поляков1 июня 2017, 16:50

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