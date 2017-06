Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе

В Минобороны России предупредили, что российские средства ПВО будут следить за всеми самолетами, пролетающими в воздушном пространстве Сирии. На Западе же подобное заявление интерпретировали как угрозу, а многие – даже как объявление войны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российские ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" все воздушные объекты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом автоматически огонь по самолетам и беспилотникам западных коллег, по словам чиновника, открываться не будет, передает РИА Новости.

Тем не менее, многие западные журналисты расценили заявление Клинцевича как угрозу. В частности, американское издание New York Post сообщило своим читателям, что Россия якобы пообещала "отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель". В то же время, по данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Кремль "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".

Примечательно, что ряд изданий и вовсе проигнорировал слова Клинцевича о "сопровождении" западных воздушных объектов. "Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата", – написала британская газета Daily Mail. Также Кремль, по мнению немецких журналистов из Die Welt, "угрожает Соединенным Штатам нападениями в воздушном пространстве Сирии".

Russia to US: "aircraft & unmanned vehicles belonging to the Intl coalition..will be considered air targets" in airspace over #Syria — Jim Sciutto (@jimsciutto) 19 июня 2017 г.

Между тем сотрудники СМИ опубликовали дезинформацию не только в изданиях, но и на своих страницах в социальных сетях. Например, корреспондент NBC Ханс Николс сделал из распространенных сведений вывод, что "по сути это означает полномасштабную войну".

Russia defense ministry warns U.S. that it will shoot down any planes "west of the Euphrates"... which, if true, basically means all out war — HansNichols (@HansNichols) 19 июня 2017 г.

В социальной сети Twitter также высказался и сенатор Джон Маккейн. По его мнению, Соединенные Штаты в связи с действиями России должны обеспечить "защиту военнослужащих и партнеров". Примечательно, что республиканец сослался на статью под названием "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".

Russia did not say that it will shoot down any planes "west of the Euphrates". You distorted statement -@NBCNews fire this liar and or idiot — Swarthy Immigrant (@CobraGreek) 19 июня 2017 г.

Добавим, что главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский прокомментировал разрыв меморандума России и США по предотвращению инцидентов в небе Сирии. По его мнению, заявление Франца Клинцевича не повлияет на ход операции против запрещенной в России террористической группировки "ИГ". По словам эксперта, подобное решение скажется лишь в том, что "мы не будем предупреждать американцев о полетах и ударах воздушно-космических сил на территории Сирии в воздушном пространстве и в борьбе с бандформированиями “Исламского Государства”.

MSNBC wants war with Russia bad. Blatant war propaganda of last 10 minutes some of the vilest I've heard anywhere — Jorge Posadist (@EoinHiggins_) 19 июня 2017 г.

"Им ответить нечем", – подчеркнул Виктор Мураховский. "Да, они могут нас осудить, но от этого будет такой же эффект, как от заявления Терезы Мэй о том, что она обязательно соберет совещание по поводу очередной террористической атаки в Лондоне", – цитирует его "НСН".

США заявили, что сбили сирийский Су-22 "в рамках самообороны".

-сирийский самолет

-в небе Сирии

-в тысячах км от США

-В РАМКАХ САМООБОРОНЫ — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 19 июня 2017 г.

В свою очередь, военный эксперт Сергей Хатылев отметил, что решения Кремля не представляют угрозы для Соединенных Штатов, так как оно носят предупредительный характер. "Они говорят о том, что мы занимаем жесткую позицию, и будем проводить политику президента Башара Асада, хотя при этом мы можем договариваться и с представителями США, и с другими участниками коалиции", – пояснил специалист.

WHY IS U.S. PROVOKING RUSSIA INTO WAR BY SHOOTING DOWN ANTI-ISIS ASSAD PLANE? — Michael Savage (@ASavageNation) 19 июня 2017 г.

Напомним, 18 июня 2017 года западная авиация сбила сирийский истребитель в округе провинции Ракка. По данным Дамаска, самолет Су-22 выполнял антитеррористическую операцию, однако в командовании коалиции сообщили, что воздушное судно якобы сбрасывало бомбы рядом с войсками оппозиции. В российском внешнеполитическом ведомстве этот акт расценили как агрессию со стороны Соединенных Штатов.