Армия Сирии спасла сбитого американцами пилота Су-22

Бойцы правительственных сил спасли полковника ВВС Сирии Али Фахеда, который пилотировал сбитый возглавляемой США коалицией Су-22. "Бойцы генерала Сухеля Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета. Сейчас полковник Фахед находится в больнице, его жизни ничто не угрожает", – цитирует РИА Новости источник с места событий. Летчика обнаружили в 30 километрах к югу от Ракки, поблизости от позиций боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, самолет возглавляемой США коалиции сбил сирийский самолет, который прикрывал атаку сирийской армии на позиции "ИГ". В ответ на сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии российская сторона приостановила его действие.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", – говорится в сообщении Министерства обороны России. Кроме того, Дамаск потребовал от Совета безопасности ООН осудить действия западной коалиции.