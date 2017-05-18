Савченко наплевала на решение Верховной рады

Надежда Савченко не видит проблемы в отмене закона ее имени. По мнению депутата Рады, украинская правовая система нуждается в коренном реформировании.

"Все нормально. Какие проблемы? Этого стоило ожидать, потому что нужно реформировать всю правоохранительную систему, а не только выборочно ставить один закон и потом на него валить все грехи. Этот закон сейчас балансирует между той системой, которая есть, и той, в которую надо перейти", – цитирует Савченко Inforesist.



В отмене закона собственного авторства сама Надежда Савченко не видит никакой трагедии, хотя раньше его яростно защищала. По мнению депутата, украинская правовая система настолько несовершенна, что количество законов роли не играет.





Поправка в Криминальный кодекс Украины, более известная как закон Савченко, утром 18 мая была отменена Верховной радой. "За" проголосовало абсолютное большинство присутствующих в сессионном зале депутатов – 227, сообщает официальный сайт украинского парламента.

Таким образом, опять действует старая редакция Криминального кодекса. То есть срок пребывания в СИЗО засчитывается судом в качестве наказания по схеме "один к одному", или "день за день".

Украинские СМИ неоднократно сообщали, что освободившиеся по закону Савченко осужденные вскоре вновь попадали за решетку. Но уже за новые преступления.

