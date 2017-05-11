Савченко накинулась на карателей СБУ

Надежда Савченко раскритиковала украинских военных, вернувшихся из Донбасса. Бывшая наводчица назвала своих бывших сослуживцев быдлом и отребьем.

Украинская военнослужащая раньше и сама признавалась, что руки у нее по локоть в крови. Сегодня она написала на своей странице "ВКонтакте" гневный пост-обращение по сути к своим бывшим сослуживцам. По нению Савченко, украинские военные по сути нарушили присягу, данную своему народу, что будут его защищать.

"После 9 мая участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало в Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму. Для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов", – пишет Савченко.

Правда, позже сестра Надежды Савченко в интервью украинскому изданию "Страна.UA" сообщила, что та не оставляла на своей странице в соцсети пост с осуждением действий украинских военных в Донбассе. По утверждению Веры Савченко, ее сестра не ведет эту страницу и не имеет к ней никакого отношения.

В начале мая народный депутат Савченко отправилась в Индию. Она отказалась поздравлять украинцев с майскими праздниками, поскольку, по ее словам, их больше не чувствуется.

"Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все несущие раздор праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет настроения, поскольку на Украине такая ситуация, что не до веселья. Поэтому далекая Индия в эти дни – именно то, что надо!" – написала Савченко в своем блоге на сайте "Гордон".

Савченко назвала украинских военных "быдлом", "убивающим свой народ в Донбассе за деньги"https://t.co/7YBdNC1S0m pic.twitter.com/IOc519z9dA — РИА Новости (@rianru) 11 мая 2017 г.

Не так давно Савченко критиковала и нынешнего президента Украины. Она заявила, что украинцы не простят Петру Порошенко пролитой крови и роста коррупции, поэтому точно не переизберут его на второй срок.

"Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!", – сказал депутат Рады. При этом сама Надежда Савченко не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах президента страны.