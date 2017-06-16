Меркель внезапно перешла на сторону России

Ангела Меркель выступила против новых антироссийских санкций, чем удивила многих политиков и экспертов. Канцлер Германии таким образом поддержала позицию Австрии, которой также не понравился проект ограничений, принятых американским сенатом.

Представитель германского правительства Штеффен Зайберт от имени главы кабинета министров заявил о том, что нельзя допустить влияние новых ограничительных мер против Москвы на европейскую экономику. "Подобные санкции с экстратерриториальным действием в третьих государствах мы не признаем из принципиальных соображений", – подчеркнул Зайберт.

Американский сенат накануне, 15 июня, поддержал законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Кроме того, предполагается, что президент США в будущем может принять меры в отношении компаний, которые собираются крупно вкладываться в строительство российских экспортных трубопроводов. Речь идет о суммах более пяти миллионов долларов в год или миллионе единовременно.

В Евросоюзе такие ограничения вызвали недовольство и беспокойство. И это неудивительно – Европа получает в больших объемах российский газ. Канцлер Австрии увидел в американском законопроекте угрозу для энергообеспечения Старого Света. Кристиан Керн в совместном заявлении с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем даже назвали санкции незаконными и особо отметили, что они могут быть направлены против компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы.

Примечательно, что в Европе впервые прозвучало мнение о том, что антироссийские санкции противоречат международному праву и вредят урегулированию ситуации на Украине.

В Москве пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал понятной и объяснимой критику Германии и Австрии в отношении проекта новых антироссийских санкций. "Многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", – заявил Песков.