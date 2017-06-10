Участники Майдана поддержали Навального
Как заявил руководитель "Республики" Олег Слизько, его партия готова сотрудничать с Навальным как представителем "прогрессивного и демократического сообщества".
"Хотелось бы пожелать Навальному больше уверенности и смыслового, содержательного, непиаровского наполнения в протестах и других действиях активистов", – сказал Слизько в интервью изданию The European Post. "Республика" готова сотрудничать со всеми, кто способен "извлечь лучшее из Майдана и повторить этот сценарий в России", – добавил он.
Впрочем, ничего удивительно в симпатиях к мошеннику со стороны подобных личностей нет. Так, некоторое время назад советник главы МВД Украины Илья Кива прямо выразил свою поддержку Навальному.
В России есть небольшой, но "свидомый" процент населения, который "понимает патовость ситуации в России и готов противостоять режиму Кремля", поделился своими мыслями Кива в интервью украинскому агентству УНН. Советник главы МВД выразил надежду, что возглавит этих "понятливых" оппозиционеров именно бывший чиновник Кировской области.
"Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение", – отметил Кива.
Напомним, Навальный неоднократно становился фигурантом уголовных дел и дважды был признан судом виновным. Так, по делу о хищении сырья у "Кировлеса" он был приговорен к пяти годам условно, а по делу о мошенничестве в компании "Ив Роше" суд приговорил его к 3,5 года условного заключения.
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