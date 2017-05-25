Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес

Алексей Навальный по-прежнему остается соучредителем и главой иностранной компании, история о которой всплыла еще в 2013 году. Владение активами за рубежом станет еще одним препятствием к участию основателя ФБК в президентских выборах.

Политические и даже президентские амбиции Навального дали повод журналистам еще раз поинтересоваться источниками финансирования "борца с коррупцией". Как выяснилось, он по-прежнему возглавляет иностранную компанию и является ее соучредителем. Однако об этом факте Навальный предпочитает умалчивать.

Фирма, учредителями которой являются Алексей Навальный, Мария Гайдар и Михаил Эскин, записана как юридическое лицо в госреестре регистрации субъектов предпринимательской деятельности Черногории. А сам Навальный в документах реестра черногорской налоговой службы указан как ее основатель и обладатель доли в капитале.

История о зарубежном имуществе Навального всплыла во время выборов мэра Москвы в 2013 году, где глава ФБК выступал в качестве кандидата. Стало известно, что претендент на пост градоначальника и Мария Гайдар зарегистрировали в 2007 году фирму MRD Company в Черногории. Навальный свое отношение к компании всячески отрицал, заявляя, что подписи на учредительных документах – его и Марии Гайдар – подделаны.

Он даже обещал, что проведет международную графологическую экспертизу, а также закажет соответствующее исследование в самой Черногории, после чего будет требовать возбуждения там уголовного дела по факту подделки документов. Однако со времени регистрации компании в ноябре 2007-го прошло уже почти десять лет, а Навальный не только "забыл" обо всяких экспертизах, но так и не удосужился закрыть фирму или хотя бы выйти из состава руководства и учредителей, пишет Life.ru.

Издание видит в изложенных фактах свидетельство того, что компания использовалась для каких-то коммерческих или финансовых целей. Это "финансовая пуповина", связывающая Навального с Западом. Эту версию подтверждают и многочисленные утечки, говорящие о том, что ФБК и люди из окружения Навального получали средства из-за рубежа через эстонские и чешские фирмы-"прокладки". А наличие иностранной собственности и участие в капитале зарубежных компаний, по мнению экспертов, могут создать Навальному юридические трудности в его будущих политических кампаниях.