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Политика

В центре Рязани прошел пикет против открытия штаба Навального

Фото: 7info.ru
Три сотни участников протестной акции, включая студентов, казаков и представителей "Боевого братства", выступили против открытия предвыборного штаба главы Фонда борьбы с коррупцией в Рязани.
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 "Майдан – это война и хаос", "Навальный = майдан", "Майдан не пройдет" и "Навальный, вон из Рязани" – под такими лозунгами прошла протестная акция в центре Рязани. Пикет, в котором приняли участие порядка трех сотен человек, объединил молодежь, представителей казачьего сообщества и членов "Боевого братства".

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Майдан, его сторонники, последователи и те, чьи грязные методы он поддерживает, не нужны нашей земле. К чему он приведет, мы знаем, видим на братской Украине и для себя такой судьбы не допустим,отметил в ходе пикета председатель Старожиловского отделения "Боевого братства" Борис Сайфутдинов.

Напомним, Кировский областной суд подтвердил законность второго приговора Алексею Навальному по делу "Кировлеса", фактически снова лишив его права участвовать в любых выборах. Тем не менее глава ФБК продолжает подготовку к президентской кампании, открывая региональные предвыборные штабы по всей стране.

Как ранее писал "Ридус", Навальный был признан виновным в крупном хищении средств у государственного предприятия "Кировлес" в 2013 году.

Будучи советником кировского губернатора, Навальный создал при содействии своего бизнес-партнера Петра Офицерова "Вятскую лесную компанию", ставшую посредником между "Кировлесом" и конечным потребителем лесопродукции.

По данным следствия, сообщники уговорили генерального директора госпредприятия Вячеслава Опалева продавать им лес по заниженной стоимости, а после перепродавали купленную по дешевке древесину по рыночным ценам. В результате бюджету Кировской области был нанесен ущерб на 16 миллионов рублей.

Действия Навального были квалифицированы как хищение принадлежащей "Кировлесу" продукции в особо крупном размере, совершенное путем растраты. Сначала экс-советника Никиты Белых приговорили к пяти, а Петра Офицерова и Вячеслава Опалева к четырем годам лишения свободы, однако позже приговоры фигурантам процесса были заменены на условные сроки.

Автор: Иван Поляков26 мая 2017, 23:04

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