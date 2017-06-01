Как Макрон плюнул в лицо Трампу

Эммануэль Макрон продемонстрировал неуважение к Дональду Трампу. Манеру, в которой французский лидер общался с президентом США на майском саммите НАТО, эксперты назвали "плевком в лицо американскому народу".

Речь идет об инциденте, когда президент Франции предпочел сначала пожать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и даже премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю – и лишь после этого направился к Трампу. Американский лидер пытался "смирить" Макрона своим фирменным рукопожатием – однако тот не поддался и похлопал Трампа по плечу.

"Макрон всем своим видом показал, что он не принимает нового президента США, у которого большие проблемы с собственным истеблишментом – тем самым, который и контролирует денежные потоки Франции. И это плевок в первую очередь американскому народу, который большинством проголосовал за Трампа", – заявил в эфире программы "Теория заговора" на телеканале "Звезда" общественный деятель Максим Шингаркин.

На видео видно, как Макрон идет навстречу лидерам стран НАТО и приближается к Трампу. Однако затем резко меняет курс, направляясь к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Затем жмет руку генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и премьер-министру Швеции Шарлему Мишелю – и только потом поворачивается к Трампу.

Это не единственный инцидент, когда Макрон "оказал сопротивление" фирменной манере Трампа. На том же саммите НАТО французский лидер даже отказался выпускать руку американского гостя во время первого рукопожатия. Позже сам Макрон назвал произошедшее "моментом истины", знаменующим отказ от уступок.

Жесткое приветствие президента США заинтересовало специалистов в области психологии. По мнению профессора университета штата Иллинойс Флорина Долкоса, Трамп старается таким образом демонстрировать свое доминирование. Еще одним подтверждением этому является тот факт, что Трамп игнорирует рукопожатие с отдельными лидерами – что еще один способ продемонстрировать статус и диктовать свои правила, считает эксперт.