Клинтон раскрыла "коварный план" Путина

По всей видимости, Хиллари Клинтон не верит, что причина провала на выборах президента США крылась в ней самой. На конференции по цифровым технологиям Code 2017 в Калифорнии, она намекнула на вмешательство влиятельных сил в свою предвыборную кампанию.

"Уверена, что мои шансы на успех в избирательной гонке уменьшились из-за российской кампании по дезинформации", – цитирует политика "Московский комсомолец". Примечательно, что своих врагов Клинтон увидела среди первых лиц России.

"Президент России Путин хочет низвергнуть США. Он ведь давний агент КГБ", – припугнула она слушателей. И, разумеется, повторила любимый тезис американских демократов о том, что Дональд Трамп – ставленник Москвы, о чем говорят даже его опечатки.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

"Полагаю, слово covfefe было использовано Трампом в его записи в качестве скрытого послания русским. Если вы не поняли, о чем написал президент, значит, вы не имеете достаточного уровня допуска, чтобы знать значение слова covfefe", – пошутила Клинтон.

А вот Трамп, несмотря на свое реноме, не склонен шутить на политические темы. "Криводушная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов вместе с Национальным комитетом Демпартии", – цитирует 45-го президента США "Газета.ru".

Crooked Hillary Clinton now blames everybody but herself, refuses to say she was a terrible candidate. Hits Facebook & even Dems & DNC.