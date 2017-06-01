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Политика

Клинтон раскрыла "коварный план" Путина

Хиллари Клинтон. Фото: Justin Sullivan/Getty Images
После долгого перерыва, начавшегося вслед за провалом на выборах президента США, Хиллари Клинтон решила вернуться в публичную политику. Причем для обсуждения она выдвинула излюбленные темы противников Дональда Трампа – якобы зависимость нынешнего американского лидера от России и "коварные планы" Владимира Путина на их страну.
прочитано 2004 раза

По всей видимости, Хиллари Клинтон не верит, что причина провала на выборах президента США крылась в ней самой. На конференции по цифровым технологиям Code 2017 в Калифорнии, она намекнула на вмешательство влиятельных сил в свою предвыборную кампанию.

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Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

"Уверена, что мои шансы на успех в избирательной гонке уменьшились из-за российской кампании по дезинформации", – цитирует политика "Московский комсомолец". Примечательно, что своих врагов Клинтон увидела среди первых лиц России.

"Президент России Путин хочет низвергнуть США. Он ведь давний агент КГБ", – припугнула она слушателей. И, разумеется, повторила любимый тезис американских демократов о том, что Дональд Трамп – ставленник Москвы, о чем говорят даже его опечатки.

"Полагаю, слово covfefe было использовано Трампом в его записи в качестве скрытого послания русским. Если вы не поняли, о чем написал президент, значит, вы не имеете достаточного уровня допуска, чтобы знать значение слова covfefe", – пошутила Клинтон.

А вот Трамп, несмотря на свое реноме, не склонен шутить на политические темы. "Криводушная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов вместе с Национальным комитетом Демпартии", – цитирует 45-го президента США "Газета.ru".

Автор: Геннадий Куприянов1 июня 2017, 08:27
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