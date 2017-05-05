Москва устроила взбучку Совету Европы

МИД России раскритиковал принятое комитетом министров Совета Европы решение о том, что в Крыму и Севастополе наблюдается "ухудшение положения с правами человека". В Москве его назвали юридически и политически ничтожным.

"Проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации", – заявили в МИД.

В Министерстве иностранных дел считают, что Киев намеренно пытается отвлечь внимание от нарушения прав человека на территории, контролируемой украинскими властями. "Решение КМСЕ – не о человеке и не о его правах. Оно – о том, как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров", – отметили в МИДе.

Кроме того Москва напомнила, что Евросоюз сам осуществляет "визовые репрессии", идущие вразрез с принципами международного права. МИД России предложил еврочиновникам лично ознакомиться с положением с правами человека в Крыму, а не основываться на пропаганде Киева.

"Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека на Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - заключили в МИДе.