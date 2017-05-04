Киев поссорил Москву с Берлином
Ситуация на Украине была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые прошли 2 мая в Сочи. Президент России на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Москва и Берлин вновь подтвердили необходимость "неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей".
Особых результатов от встречи лидеров России и Германии никто не ждал. Однако в данном случае важен сам факт личной встречи, уверен старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
"Госпожа канцлер два года демонстративно не приезжала в Россию – и вот теперь она, наконец, наступила на горло собственной "санкционной песне", превозмогла себя и приехала в Сочи. На фоне нынешней заморозки двусторонних отношений уже это можно считать прогрессом. А применительно к Украине никакого продвижения вперёд не видно. Собственно, до немецких выборов подвижек ожидать не следует. Разве что хаос на Украине приобретёт такие масштабы, что обычную для Меркель антироссийскую "шарманку" придётся выключить", – считает эксперт.
В то же время, аналитики отмечают, что немцы ведут на Украине свою игру, независимую от линии, которую проводят США.
"Украина – территория, на которую Германия давно имеет особые виды. Она хочет включить её в свою сферу влияния, и в этом смысле ничего не изменилось. Стоит отметить, что у немцев здесь своя линия, порой отличающаяся от линии США – они ведут свою игру. Как Россия относится к таким "особым видам" – говорить излишне. Украина и раньше портила российско-германские отношения. И долго ещё будет портить", – цитирует Трухачева "Свободная пресса".
По словам эксперта, Украина – одна из важнейших тем в отношениях Берлина и Москвы. И останется таковой как минимум до тех пор, пока там не закончится война – которая, в конечном счёте, мешает и России, и Германии.
Окружение телеведущей не отрицает интересного положения
В крови телеведущей нашли запрещенные препараты
Актер представлял на ее месте другую женщину
Украинский блогер рассказал, в каком ужасном положении оказались отдыхающие из России