Киев поссорил Москву с Берлином

Германия имеет особые виды на Украину, она хочет включить эту страну в свою сферу влияния. Это желание, в свою очередь, создает напряжение в отношениях Берлина с Москвой, считают эксперты.

Ситуация на Украине была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые прошли 2 мая в Сочи. Президент России на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Москва и Берлин вновь подтвердили необходимость "неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей".

Особых результатов от встречи лидеров России и Германии никто не ждал. Однако в данном случае важен сам факт личной встречи, уверен старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

"Госпожа канцлер два года демонстративно не приезжала в Россию – и вот теперь она, наконец, наступила на горло собственной "санкционной песне", превозмогла себя и приехала в Сочи. На фоне нынешней заморозки двусторонних отношений уже это можно считать прогрессом. А применительно к Украине никакого продвижения вперёд не видно. Собственно, до немецких выборов подвижек ожидать не следует. Разве что хаос на Украине приобретёт такие масштабы, что обычную для Меркель антироссийскую "шарманку" придётся выключить", – считает эксперт.

В то же время, аналитики отмечают, что немцы ведут на Украине свою игру, независимую от линии, которую проводят США.

"Украина – территория, на которую Германия давно имеет особые виды. Она хочет включить её в свою сферу влияния, и в этом смысле ничего не изменилось. Стоит отметить, что у немцев здесь своя линия, порой отличающаяся от линии США – они ведут свою игру. Как Россия относится к таким "особым видам" – говорить излишне. Украина и раньше портила российско-германские отношения. И долго ещё будет портить", – цитирует Трухачева "Свободная пресса".

По словам эксперта, Украина – одна из важнейших тем в отношениях Берлина и Москвы. И останется таковой как минимум до тех пор, пока там не закончится война – которая, в конечном счёте, мешает и России, и Германии.