Макрон и Ле Пен зациклились на России

Дебаты кандидатов на пост президента Франции превратились в настоящую дуэль. Эммануэль Макрон успешно развеял миф о галантности французов, наговорив Марин Ле Пен в прямом эфире кучу гадостей. Ни один из вопросов не выявил какой-либо схожести позиций претендентов, особенно их антагонизм проявился в отношении к России.

Теледебаты основателя движения "Вперед" и лидера партии "Национальный фронт" пресса назвала скандальными. Разговор шел на повышенных тонах. Макрон, описывая свою соперницу и ее сторонников, не стеснялся в выражениях. Возможно, сыграл роль тот факт, что это была последняя возможность высказаться перед избирателями (второй тур выборов пройдет 7 мая), и бывший министр-экономист нервничал.

Марин Ле Пен чувств оппонента, надо сказать, тоже не щадила. "Господин Макрон представляет неконтролируемую глобализацию, неустойчивость, войну всех против всех, расхищение экономики – в частности, крупных предприятий, раздробление страны, коммунитаризм. Все это под управлением господина Олланда, который операцией руководит, – сейчас это ясно как никогда", – сразу пошла в наступление лидер правых.

Макрон в ответ вспомнил ближайших родственников соперницы – а именно отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена. И по всякому поводу политик обвинял ее во лжи. "Вы наследница фамилии, крайне правой политической партии, системы, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет. Этому духу поражения я противопоставляю свой проект, выступая за достижения Франции, потому что Франция всегда добивалась успеха", – заявил экс-министр.

Ведущие задали кандидатам вопрос о том, как они будут взаимодействовать с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, если займут пост главы государства. Макрон подчеркнул, что Соединенные Штаты для Франции – давний стратегический партнер, и выстраивание отношений с ними будет приоритетным в его политике. А российского лидера глава движения "Вперед" назвал "рабочим партнером". "Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог – но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности", – заявил кандидат. И тут же добавил, что "не намерен подчиняться диктату Путина".

В свою очередь Марин Ле Пен сказала, что будет стремиться найти баланс в отношениях с Россией и США. "У нас нет никаких причин вести холодную войну с Россией и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна", - подчеркнула лидер "Нацфронта". По ее мнению, для настоящей независимости Франция должна находиться в "равноудаленном положении от США и России" и найти собственное политическое место на международной арене.

Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам большинство – 24,01% – голосов набрал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом – 21,3%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.