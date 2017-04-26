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Политика

Как дочь модели Playboy взошла на политический Oлимп

Марин Ле Пен. Фото: Thierry Chesnot/Getty Images
Вероятность того, что второй тур президентских выборов во Франции пройдет по "американскому сценарию", растет. Аналитики ожидают от избирателей сюрпризов. А СМИ тем временем смакуют факты биографий двух оставшихся в гонке кандидатов, выкапывая все более пикантные детали.
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Любимый исторический персонаж Марин Ле Пен – Жанна д'Арк. Лидер "Национального фронта" уже успела доказать: она в полной мере обладает всеми качествами, чтобы соответствовать своему идеалу. Созданную ее отцом, Жаном-Мари Ле Пеном, партию "Национальный фронт" большинство французов считали чересчур радикальной, ее членов даже называли нацистами. Однако наследнице, которая заняла позицию лидера в 2011 году, удалось быстро сменить эту тенденцию.

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На сегодняшний день с Ле Пен соглашаются многие французы. Их не устраивает миграционная политика Парижа, многие хотели бы перемен в отношениях с Брюсселем. Марин Ле Пен удалось повысить рейтинг Национального фронта с 4% до 21% – это рекордный показатель.

Жан-Мари Ле Пен. Фото: Patrick Durand/Getty Images

Отец Марин женился на красавице-фотомодели Пьеретт Лалан в 1960 году. Позже, когда Жан-Мари стал уже политиком с именем, он решил внести свое имя в анналы истории – для чего пригласил в свое поместье журналиста и биографа. История семейства Ле Пен настолько увлекла работника пера, что он проводил в обществе Пьеретт все больше времени. Финал был достоин французского водевиля: в один прекрасный день политик не застал дома ни биографа, ни жены, ни ее вещей.

Пьеретт Лалан. Фото: twitter.com

Последовал шумный развод. В содержании Жан-Мари Ле Пен бывшей супруге отказал – заявив, что та достойна лишь должности уборщицы. Пьеретт ответила с французским юмором: снялась в костюме уборщицы (точнее, в некоторых деталях этого костюма) для журнала Playboy. Эти-то пикантные фотографии и всплыли сегодня в прессе.

Пьеретт Лалан. Фото: twitter.com

Марин в те непростые для семьи дни исполнилось 16 лет. Ранее, в восьмилетнем возрасте, ей пришлось пережить покушение на отца – в окно особняка бросили бомбу. Но будущую "железную деву" ничто не могло сломить. Окончив университет, в 1992 году Марин стала адвокатом парижской коллегии. По иронии судьбы, мэтру Ле Пен приходилось защищать иммигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания во Франции – что она успешно и делала. Поступила в канцелярию "Нацфронта", а в январе 2011 года стала председателем партии.

До сих пор крупнейшим успехом партии был прорыв на выборах в 2002 году. Тогда в первом туре Жан-Мари Ле Пен опередил социалиста Лионеля Жоспена, возглавлявшего правительство. Выход лидера "Национального фронта" во второй тур стал сенсацией. Но заключительную дуэль выиграл Жак Ширак, получивший рекордное количество голосов – 82%.

Однако позиции "Национального фронта" заметно укрепились в последние годы, когда Франция столкнулась с беспрецедентным потоком мигрантов. Партия напоминает избирателям о своих требованиях: пересмотр условий интеграции в Евросоюзе, восстановление национальных границ, ужесточении правил иммиграции. Недавний теракт на Елисейских полях еще больше укрепил репутацию Ле Пен. Она пользуется поддержкой 25% рабочих, 27% безработных, 38% предпринимателей. 

Автор: Игорь Силецкий26 апреля 2017, 17:30

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