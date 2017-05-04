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Украина в бешенстве от пощечины Януковича

Виктор Янукович. Фото: Julian Finney/Gettyimages.ru
Власти Украины в бешенстве от решения Интерпола прекратить международный розыск Виктора Януковича. Генпрокуратура предложит изменить законодательство, чтобы поймать бывшего главу государства.

Продолжение: В Киеве начался суд по делу Януковича
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Работа адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича, благодаря которой были разрушены планы по задержанию политика, вывела из себя руководство Генеральной прокуратуры страны. В ведомстве намерены оспорить решение Интерпола.

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Начальник департамента специальных расследований Сергея Горбатюк заявил, что прекратить розыск пришлось не по причине недостатков следствия или нарушений, допущенных правоохранителями. "Принятие такого решения мотивировано имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого", – сообщили в ведомстве.

Об отмене розыска украинские власти узнали еще в конце апреля, передает НТВ.ru. Интерпол предупредил, что правоохранители не должны раскрывать эту информацию.

Сотрудники Генпрокуратуры Украины уже придумали, как вновь объявить Януковича в международный розыск. Для этого необходимо внести изменения в местное законодательство, считают следователи.

Как писали Dni.Ru, Виктор Янукович проживает в России. Он не раз говорил, что готов дать показания киевскому суду по обвинению в госизмене и даже пытался сделать это по телетрансляции, но заседание было сорвано националистами.

Автор: Евгений Мышко4 мая 2017, 08:29

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