Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
"Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", – заявила Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Представитель МИДа отметила, что ныне покойный постпред России при ООН Виталий Чуркин в 2014 году цитировал именно это обращение бывшего президента. "Заявление было распространено в качестве документа Совета безопасности – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования", – рассказала она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в 2014 году никакого письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины в Кремль не поступало. "Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", – цитирует его "Интерфакс".
При этом Песков не смог прокомментировать тот факт, что в 2014 году текст обращения на заседании Совбеза ООН зачитал Виталий Чуркин. "Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал", – отметил он.
Напомним, в марте 2014 года Виталий Чуркин процитировал обращение Виктора Януковича к российскому лидеру: "Как законно избранный президент Украины обращаюсь к президенту Путину с просьбой использовать Вооруженные силы России для восстановления законности на территории Украины".
Американские ученые открыли, что меньше всего болеют члены боливийского племени
Телеведущий не смог сдержать эмоций в эфире
Звезда скетч-шоу "6 кадров" поправилась на 30 килограммов
Музыкант страдает от тяжелого недуга