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Политика

Янукович поставил на место Порошенко

Виктор Янукович. Фото: Miguel Villagran/Getty Images
Адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича удалось убедить Интерпол прекратить международный розыск своего клиента. Запрос юристов был удовлетворен на сессии организации, которая прошла в марте-апреле 2017 года.
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Информацию о прекращении преследования Януковича и его сына подтвердил СМИ пресс-секретарь бывшего главы Украины Юрий Кирасир, ссылаясь на адвокатскую компанию Joseph Hage Aaronson LLP. Она представляет интересы Виктора Януковича.

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Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче. Тем самым Интерпол указал на тот факт, что уголовные преследования в отношении отца и сына Януковичей носят политически мотивированный характер, полагает адвокат бывшего президента.

На Украине в отношении Виктора Януковича заведено несколько уголовных дел. 20 января 2015 года суд в Киеве постановил арестовать бывшего президента Украины. Политик обвиняется в госизмене, создании преступной организации, хищении крупных финансовых средств, а также причастности к расстрелу участников акций протеста на Майдане. В январе того же года Интерпол объявил бывшего президента Украины в розыск.


Виктор Янукович сейчас проживает в России. Он не раз говорил, что готов дать показания киевскому суду и даже пытался сделать это по телетрансляции, но заседание суда было сорвано националистами.

Оболонский суд Киева 11 апреля назначил заседание по делу против Януковича по обвинению в госизмене на 4 мая 2017 года. В тот же день Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение своего предшественника.


Автор: Александр Комаров3 мая 2017, 20:56

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