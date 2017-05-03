Янукович поставил на место Порошенко

Адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича удалось убедить Интерпол прекратить международный розыск своего клиента. Запрос юристов был удовлетворен на сессии организации, которая прошла в марте-апреле 2017 года.

Информацию о прекращении преследования Януковича и его сына подтвердил СМИ пресс-секретарь бывшего главы Украины Юрий Кирасир, ссылаясь на адвокатскую компанию Joseph Hage Aaronson LLP. Она представляет интересы Виктора Януковича.

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче. Тем самым Интерпол указал на тот факт, что уголовные преследования в отношении отца и сына Януковичей носят политически мотивированный характер, полагает адвокат бывшего президента.

На Украине в отношении Виктора Януковича заведено несколько уголовных дел. 20 января 2015 года суд в Киеве постановил арестовать бывшего президента Украины. Политик обвиняется в госизмене, создании преступной организации, хищении крупных финансовых средств, а также причастности к расстрелу участников акций протеста на Майдане. В январе того же года Интерпол объявил бывшего президента Украины в розыск.

Виктор Янукович сейчас проживает в России. Он не раз говорил, что готов дать показания киевскому суду и даже пытался сделать это по телетрансляции, но заседание суда было сорвано националистами.

Оболонский суд Киева 11 апреля назначил заседание по делу против Януковича по обвинению в госизмене на 4 мая 2017 года. В тот же день Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение своего предшественника.



