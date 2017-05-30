Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

На встречу президентов Франции и России не пустили журналистов Sputnik и RT. Их записали в агенты влияния Кремля в ходе предвыборной кампании в Пятой республике.

"У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, но как политику мне следует четко сказать: когда СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты – это работа по оказанию влияния. Именно Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании. Они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании", – пояснил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.



"Именно поэтому мною было принято решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб. Все остальные журналисты, в том числе и российские действительно профессиональные журналисты имели доступ в мой предвыборный штаб", – отметил глава Франции.

Макрон считает "очень серьезным, что какие-то иностранные органы СМИ, находящиеся неизвестно под чьим влиянием, осуществляли вмешательство (во внутренние дела страны. – Прим. ред.), распространяя заведомую ложь во время демократически проводившейся предвыборной кампании". "По данном вопросу я абсолютно не намерен ни в чем уступать. Хочу заявить, что и Sputnik, и RT вели себя не как органы прессы и журналисты, а как органы оказания влияния, органы пропаганды, причем лживой пропаганды", – подчеркнул политик.

Два президента в одном авто: По дороге на выставку в честь Петра I Макрон прокатил Путина по Версалю на электромобиле pic.twitter.com/oG0F0yW9Tc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 мая 2017 г.

Соцсети отреагировали на заявление французского лидера мемами и картинками. Журналист "КП" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в Twitter фото едущих по Версалю в электрокаре Путина и Макрона. Пользователи тут же прокомментировали кадр: "Посмотрите, кто в шоферах у Путина!"

Перед встречей на высшем уровне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в первую очередь политики обсудят двусторонние отношения. "Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации. Несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон, все-таки у нас не прерываются и торгово-экономические связи, и, кроме того, хорошо известные региональные проблемы", – отметил он.