Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
09:52
Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года
09:46
При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный
09:40
Денис Мацуев рассекретил дочь
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" в НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса "покалечила" премьер-министра выстрелом из пистолета
09:14
В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер
09:08
Бывший панамский диктатор умер в больнице
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:40
Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами
08:18
В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку
08:00
Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом
06:22
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от страшных последствий смертельного урагана
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
21:00
Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург
20:58
Откровенные наряды Лизы Песковой
20:56
Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа
20:29
В Москве загорелась ТЭЦ-21
20:02
Актриса из Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков
19:42
На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана
19:24
Жена убитого музыканта "Любэ" боится за свою жизнь
19:00
Список погибших во время урагана в Москве
18:51
Случаями гибели из-за урагана в Москве занялись следователи
18:47
Путин утвердил обязательный надзор за отсидевшими террористами и педофилами
18:38
Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина
18:34
Россиянам предложили отправиться в тур по следам ДНК
18:15
Ураган-убийца заблокировал резиденцию Медведева
18:13
Калининград принял региональный финал олимпиады "Умники и умницы"
18:12
Родившую Собчак осудили за разгульную жизнь
17:59
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
17:43
Число погибших из-за урагана в Москве достигло девяти человек
17:33
Верник умилил красивым сыном Абрамовича
17:32
Смертельная буря прошла по Москве
17:25
Столичный транспорт встал из-за непогоды
17:08
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
17:07
Кузьмину запретили въезд на Украину
16:59
Почему нельзя мариновать шашлык в кетчупе и майонезе
16:55
Исполнительница хита "Я у твоих ног" оконфузилась на сцене
16:38
Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль
16:34
Ураганный ветер нарушил работу московского метро
16:27
Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково (видео)
16:18
Под Москвой двоих детей придавило упавшими деревьями
16:13
Необузданный шеф-повар удивляет гурманов Москвы
16:13
Необычные процедуры красоты в Москве
16:00
В Москве бушует жуткий ураган (видео)
15:57
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
15:49
Во Внуково из-за штормового ветра случилось ЧП
15:41
Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет
15:22
Ребенок Казаченко оказался куклой
15:07
Водонаева пошла на жертвы ради сына
15:04
Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма
14:57
Дерипаска ответил на ложь о бегстве из России
14:52
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
14:37
Скандал с задержанием ребенка в центре Москвы дошел до Путина
14:35
Беспокойный Киев натравил спецслужбы на "Яндекс"
14:31
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
14:02
Российского чемпиона наказали за нарушение правил
13:57
Барбара Брыльска призналась в обмане
13:53
Известный театрал умер на юбилейном банкете
13:48
Москвичи прикоснутся к истории Крыма и Севастополя
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
Профессиональные путешественники получат по 30 тысяч евро
13:24
За что понизили Рашкина
13:15
Овсиенко: Хочется повыть, покричать, пожаловаться
13:02
Бузова взяла на себя мужские функции
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:24
Певец Сергей Жуков сенсационно похудел
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:10
Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:59
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:46
МакSим отменила концерты из-за болезни
11:44
Лопырева вышла из себя из-за мужчины
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:58
Реформу пенсий заморозили на три года
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Цискаридзе удивил изменениями во внешности
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:33
Курс доллара показал рост на открытии торгов
10:31
Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации
10:27
Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Политика

Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Maya Vidon
На встречу президентов Франции и России не пустили журналистов Sputnik и RT. Их записали в агенты влияния Кремля в ходе предвыборной кампании в Пятой республике.
прочитано 2514 раз

"У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, но как политику мне следует четко сказать: когда СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты – это работа по оказанию влияния. Именно Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании. Они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании", – пояснил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

ПО ТЕМЕ

"Царь" Путин покорил Макрона

Пресс-конференция Путина и Макрона в Версале. Online

Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным

"Именно поэтому мною было принято решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб. Все остальные журналисты, в том числе и российские действительно профессиональные журналисты имели доступ в мой предвыборный штаб", – отметил глава Франции.

Макрон считает "очень серьезным, что какие-то иностранные органы СМИ, находящиеся неизвестно под чьим влиянием, осуществляли вмешательство (во внутренние дела страны. – Прим. ред.), распространяя заведомую ложь во время демократически проводившейся предвыборной кампании". "По данном вопросу я абсолютно не намерен ни в чем уступать. Хочу заявить, что и Sputnik, и RT вели себя не как органы прессы и журналисты, а как органы оказания влияния, органы пропаганды, причем лживой пропаганды", – подчеркнул политик.

Соцсети отреагировали на заявление французского лидера мемами и картинками. Журналист "КП" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в Twitter фото едущих по Версалю в электрокаре Путина и Макрона. Пользователи тут же прокомментировали кадр: "Посмотрите, кто в шоферах у Путина!"

Перед встречей на высшем уровне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в первую очередь политики обсудят двусторонние отношения. "Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации. Несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон, все-таки у нас не прерываются и торгово-экономические связи, и, кроме того, хорошо известные региональные проблемы", – отметил он. 

Автор: Алексей Минин30 мая 2017, 08:43

Политика

Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
"Царь" Путин покорил Макрона
Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"
Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией

Шоу-бизнес

Денис Мацуев рассекретил дочь
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
Пение Бузовой сочли издевательством
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная

Проишествия

На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Шоу-бизнес

Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева

Родитель покойной певицы не сдержал эмоций
Шоу-бизнес

Откровенные наряды Лизы Песковой

19-летняя дочь пресс-секретаря президента покорила Канны
Шоу-бизнес

Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту

Саша Артемова обнародовала перепалку с женихом
Шоу-бизнес

Денис Мацуев рассекретил дочь

Прославленный пианист рассказал о малышке Ивану Урганту

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Известный театрал умер на юбилейном банкете
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru