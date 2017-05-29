"Царь" Путин покорил Макрона

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном в Париже. После встречи французский лидер подчеркнул, что решить мировые проблемы невозможно без участия Кремля.

Вероятно, позицию Макрона разделяют и французские журналисты. Так, обсуждая переговоры лидеров двух стран некоторые СМИ назвали Путина царем.

В частности, это сравнение было использовано в репортаже канала BFM и в газете Le Temps. Видео пресс-конференции, которую Путин и Макрон провели по итогам переговоров, было опубликовано на Youtube-канале Russia Today.

По словам российского лидера, международное сотрудничество в борьбе с терроризмом – важнейшая задача. При этом, Путин подчеркнул, что против военных действий в Сирии. "Мы не можем бороться с террористом, уничтожая сирийское государство ", – сказал президент России.

Он добавил также, что Макрон предложил создать рабочую группу по данному вопросу, обменяться делегациями, наладить взаимодействие. Кроме того, Путин прокомментировал слухи о том, что Россия якобы вмешивалась в процесс выборов во Франции. Он подчеркнул, что с французским президентом этот вопрос не обсуждался, поскольку "предмета для обсуждений не существует".

Путин также рассказал, что пригласил Макрона с ответным визитом в Москву."Он упомянул, что царь Петр I находился во Франции несколько недель, и, как известно, в дипломатическом мире все делается на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию", – сказал российский лидер.