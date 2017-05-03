Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
партнеры
Среда 3 мая
Лента новостей
13:15
Подростки подожгли девушек за нежелание знакомиться
13:15
Шоу Алины Кабаевой покорило Москву
13:11
Володин призвал не спешить с законом о сносе пятиэтажек
13:04
Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей
12:58
В "Симпсонах" высмеяли ловлю покемонов в храме (видео)
12:45
Реновация не затронет Хамовники и Арбат
12:09
Девочка родилась со второй головой на животе
12:00
Российские умные имплантаты вылечат саркому
12:00
Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова
11:43
Крым – российское Монако
11:36
Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым
11:31
Лариса Долина довела певицу до срыва
11:30
Из банка РПЦ перед крахом пропало 5 миллиардов
11:28
Звезду "Каменской" поймали на встречке в Москве
11:18
Российские военные открыли огонь на границе с Украиной
11:09
В Москве ко Дню Победы организуют 37 бесплатных кинопоказов
11:09
Жена известного юмориста расплакалась от отчаяния
10:56
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
10:50
Контакт с мобильным приложением грозит беременностью
10:45
Россиян предупредили о майских снегопадах
10:30
Известная актриса породнилась с главой "Русфонда"
10:11
Мультфильм "Маша и медведь" спас ребенка после трагедии
10:07
Пограничники обстреляли украинских контрабандистов
10:05
В России хотят отменить сертификацию лекарств
10:00
Война стратегий или война за стратегию?
09:54
Алиса Фрейндлих сменила имя
09:38
Всемирный банк одолжил Украине $150 миллионов
09:20
В Новосибирске избили депутата
09:14
Известный рокер умер на сцене под музыку
09:14
В Москве в сгоревшей квартире нашли изрезанный труп
09:09
Майский отдых российских звезд
09:05
Изможденный Питт снялся для журнала впервые после развода с Джоли
09:00
Поезда из Москвы придут в Петербург с опозданием
08:42
Голая женщина в аэропорту попала на видео
08:36
Меланья Трамп подогрела слухи о разводе
08:35
Марина Влади отходит от жизни
08:31
Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
08:27
В центре Москвы случился пожар
08:21
"Стражи Галактики-2" рассекретили ген Бога
07:54
На МКАД такси протаранило грузовик (видео)
22:02
Петербурженка представит Европу на двух конкурсах красоты
21:43
Ученые объявили новую опасность курения
21:39
Голую грудь Кейт Миддлтон оценили в полтора миллиона
21:27
Как спастись от облысения
21:03
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
21:01
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу
20:59
Ежик дал отпор любопытной собаке (видео)
20:42
Жених бросил невесту из-за отсутствия мяса на свадьбе
20:42
Радулов отказался играть за сборную России на ЧМ-2017
20:15
Жительница Москвы заказала изнасилование беременной любовницы мужа
20:11
Наглый маневр корабля НАТО перед российским фрегатом (видео)
20:02
В Подмосковье похитители 15-летней девочки требуют выкуп
19:39
Роулинг извинилась за убийство
19:33
Почему актеры Чернышов и Разбегаев отказались ехать в Крым
19:25
Собянин: В список для голосования по программе реновации вошли около 4,5 тысячи домов
19:07
Кожевникова ответила на оскорбление дочки миллиардера
18:54
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
18:42
В Москве зафиксирован температурный рекорд
18:31
Виктория Боня опростоволосилась перед россиянами
18:21
На юго-западе Москвы горит склад с картоном
18:17
Украинские пограничники прогнали российских туристов из Киева
18:06
Косить от армии станет сложнее
18:03
Подростки закидали камнями поезд МЦК
17:50
У 54-летнего Тома Круза роман с молодой актрисой
17:50
На юге Москвы иномарка сбила женщину с ребенком в коляске
17:40
Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
17:32
Австрийский самолет опасно сблизился с российским Boeing
17:30
Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта
17:26
Сломавшая ребра Анита Цой подставила коллег
17:18
В России умер олимпийский чемпион
17:05
Девушка с вороном в московском метро шокировала Сеть
16:53
Учить водить будут по-новому
16:50
На смену ветхим пятиэтажкам придут дома нового поколения
16:33
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
16:28
Необузданное мотовство Киркорова возмутило поклонников
16:15
Китайцы научились получать бензин из воздуха
15:38
Шнуров в восторге от "Грибов"
15:31
В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека
15:16
Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 145 лет
15:08
Голый Леонтьев пробежал по улице
15:06
Открыто уникальное свойство утренней зарядки
15:03
ГИБДД раскрыла аферу по получению "красивых" номеров
15:02
Дума настроит чиновников на работу с парламентариями
14:51
Бывшая жена Вороненкова перехитрила Максакову
14:37
Николаев расчувствовался из-за дочки
14:36
Навальный попался на налогах
14:34
"ЕР" отметила актуальность правительственных поручений
14:33
Многодетная мать "вылечила" покалеченного ребенка подорожником
14:18
Муж Анны Нетребко: Люди от меня отвернулись
14:15
Как спастись от клещей
14:13
Начались переговоры Путина и Меркель
14:05
Варшаву возмутило сравнение Качиньского с Путиным
13:55
Шанс для профессионалов
13:44
Офицера Росгвардии уволили за откровенную фотосессию
13:41
Названы дата и место "землетрясения века"
13:20
Певцов: Что на психов реагировать
13:17
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
13:16
"Миротворец" Лукашенко нашел способ спасти Украину
13:12
Шурыгина сделала печальное заявление из психбольницы
13:00
В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками
Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Пугачева хочет похоронить Ленина
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
Политика

Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву отменить введенные против Анкары экономические санкции. По его мнению, такой шаг необходим для нормализации отношений между двумя странами.
прочитано 1188 раз

Политик заявил, что Россия и Турция смогут достигнуть желаемого уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов только путем отмены санкций. "Мы хотим, чтобы это произошло. Мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и возвращения отношений на прежний уровень", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

ПО ТЕМЕ

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным

Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Москва усомнилась в воинственности Эрдогана

 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По словам турецкого лидера, тема отмены экономических ограничений будет одной из главных в разговоре. В то же время он подчеркнул, что Турция стремится сбалансировать торговое сотрудничество с Россией. Кроме того, уверен Эрдоган, для более эффективного развития двухстороннего партнерства необходимо отменить также визовые ограничения.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, лук репчатый, огурцы, цветная капуста и брокколи. Также в перечне оказались мандарины (в том числе танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы и клубника.

Москва повторяла, что подумает об отмене ограничений после официальных извинений со стороны Эрдогана. Однако гордый турецкий лидер извиняться отказался. Более того, Анкара ввела против Москвы ответные санкции. Прекратился экспорт лимонов, бананов, орехов, лаймов, бобовых, картофеля и другого продовольствия из Турции в Россию.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin

Впрочем, ситуация в Сирии, нестабильность на юго-востоке Турции, где войска вынуждены вести бои с отрядами Рабочей партии Курдистана, а также неустойчивое положение Эрдогана после неудавшегося государственного переворота вынудили его усмирить гордыню и принести в июне 2016 года официальные извинения за сбитый бомбардировщик.

После этого Москва и Анкара начали процесс нормализации двухсторонних отношений. Через несколько месяцев Россия разрешила ввоз на свою территорию турецких цитрусовых. В марте 2017 года Москва частично отменила запрет на поставку гвоздик и ряда овощей.

Как бы то ни было, будущее российско-турецких отношений, а значит и санкций Москвы против Анкары, зависит от поведения Эрдогана. Как показала практика, дружить с ним можно, однако надеяться на крепкие союзнические обязательства вряд ли стоит.

Автор: Иван Поляков3 мая 2017, 12:21

Политика

Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге
Трамп добил издевками расстроенную Клинтон
Как Путин поднимает со дна отношения России и США
Москва отчитала ослепший Киев за ООН

Шоу-бизнес

Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова
Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым
Лариса Долина довела певицу до срыва

Проишествия

Известный рокер умер на сцене под музыку
Жительница Москвы заказала изнасилование беременной любовницы мужа
Наглый маневр корабля НАТО перед российским фрегатом (видео)
Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП

Lifestyle

"Стражи Галактики-2" рассекретили ген Бога
Мультфильм "Маша и медведь" спас ребенка после трагедии
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
Роулинг извинилась за убийство
Шоу-бизнес

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой

Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
Общество

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех

На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
Шоу-бизнес

Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым

Певица прокомментировала расследование журналистов о ее связи с поп-королем
Шоу-бизнес

Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова

По словам депутата, когда-то женщины дружили

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Фоторепортажи

Майский отдых российских звезд
Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной
"Вечно беременные" знаменитости
Киркоров с помпой провел юбилейный банкет

Спорт

Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
Радулов отказался играть за сборную России на ЧМ-2017
Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире (видео)
Беременная Серена Уильямс на балу показала живот

Регионы

Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта
В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru