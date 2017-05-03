Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву отменить введенные против Анкары экономические санкции. По его мнению, такой шаг необходим для нормализации отношений между двумя странами.

Политик заявил, что Россия и Турция смогут достигнуть желаемого уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов только путем отмены санкций. "Мы хотим, чтобы это произошло. Мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и возвращения отношений на прежний уровень", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

По словам турецкого лидера, тема отмены экономических ограничений будет одной из главных в разговоре. В то же время он подчеркнул, что Турция стремится сбалансировать торговое сотрудничество с Россией. Кроме того, уверен Эрдоган, для более эффективного развития двухстороннего партнерства необходимо отменить также визовые ограничения.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, лук репчатый, огурцы, цветная капуста и брокколи. Также в перечне оказались мандарины (в том числе танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы и клубника.

Москва повторяла, что подумает об отмене ограничений после официальных извинений со стороны Эрдогана. Однако гордый турецкий лидер извиняться отказался. Более того, Анкара ввела против Москвы ответные санкции. Прекратился экспорт лимонов, бананов, орехов, лаймов, бобовых, картофеля и другого продовольствия из Турции в Россию.





Впрочем, ситуация в Сирии, нестабильность на юго-востоке Турции, где войска вынуждены вести бои с отрядами Рабочей партии Курдистана, а также неустойчивое положение Эрдогана после неудавшегося государственного переворота вынудили его усмирить гордыню и принести в июне 2016 года официальные извинения за сбитый бомбардировщик.

После этого Москва и Анкара начали процесс нормализации двухсторонних отношений. Через несколько месяцев Россия разрешила ввоз на свою территорию турецких цитрусовых. В марте 2017 года Москва частично отменила запрет на поставку гвоздик и ряда овощей.

Как бы то ни было, будущее российско-турецких отношений, а значит и санкций Москвы против Анкары, зависит от поведения Эрдогана. Как показала практика, дружить с ним можно, однако надеяться на крепкие союзнические обязательства вряд ли стоит.

