В президенты Франции метит темная лошадка

Удивление, местами переходящее в шок, вызвали итоги предвыборных дебатов кандидатов в президенты Франции. В дискуссии одиннадцати претендентов неожиданно победил ультралевый Жан-Люк Меланшон. Лидер "Непокоренной Франции" получил 25% голосов телезрителей.

Французские СМИ сосредоточили внимание на трех, с точки зрения экспертов, основных кандидатах на звание хозяина Елисейского дворца. Это Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Так что рывок Меланшона стал для всех большим сюрпризом.

Победителя теледебатов, в которых участвовали все 11 кандидатов в президенты, определил опрос, проведенный компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV. Четверть опрошенных отдали голоса Меланшону, 21% и второе место досталось Эмманюэлю Макрону из движения "Вперед", 15% ушли к экс-премьеру Франсуа Фийону, 11% и четвертое место – лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Теперь четверка лидеров охватила весь диапазон французской политической палитры: от ультралевых (Меланшон) до ультраправых (Ле Пен). Предпочтения избирателей выяснятся уже 23 апреля, в крайнем случае, 7 мая, если понадобится второй тур.

Жан-Люк Меланшон в своих политических убеждениях прошел путь от троцкиста до социалиста. Социалистическая партия и ее лидер Франсуа Миттеран в свое время привлекли его именно своей умеренностью – в противовес радикализму марксистов. Однако со временем взгляды Меланшона снова полевели: в его предвыборной программе есть слово "революция".

Лидер "Левого фронта" выступает за независимость Франции от международной финансовой системы и рейтинговых агентств. Кроме того, предлагает отменить налоговые привилегии для крупных компаний, разделить сберегательные и инвестиционные банки. Он призывает к "гражданской революции" – перевороту, который делает не рабочий класс, но все граждане, болеющие за свою страну.

"На всех континентах уже начались революции: граждане приходят к власти и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. Мировое лидерство Соединенных Штатов оспаривается со всех сторон", – заявляет Меланшон. Кандидат часто апеллирует к южноамериканскому опыту, а один из его кумиров – лидер Венесуэлы Уго Чавес. Соединенные Штаты лидер "Левого фронта" считает главной угрозой самостоятельности Евросоюза.

Как отмечают эксперты, главные враги Меланшона – небольшая прослойка очень богатых людей, чьи доходы в десятки раз превышают средний годовой доход в стране. Предлагается, в частности, ввести ограничения на дополнительную прибыль: хозяин предприятия не сможет ее получать, пока не поднимет зарплаты самым низкооплачиваемым работникам. Есть и более радикальное предложение: установить верхнюю планку прибылей в 360 000 евро в год, все, что сверх этого – перераспределяется в пользу бедных.

#LeGranddebat C'est 1 religion qui nous tue en France et nous ne devons pas en parler quand il s'agit de la notre !



Collabo #Melanchon pic.twitter.com/76iIjJmDSm — ✟Chris. ����FN (@Chris_France_) 5 апреля 2017 г.

В своих интервью левый кандидат заявляет: для Европы нет никакого интереса в том, чтобы противостоять России. Он напоминает о давней истории сотрудничества двух стран: о теплых отношениях Франции времен де Голля с СССР и союзе Третьей республики с Россией при Николае II. Меланшон выступает против военных приготовлений НАТО на российских границах. В то же время он подчеркивает, что не согласен с политикой президента России. "Одно не противоречит другому. Я считаю Россию партнером, но при этом я абсолютно не согласен с политической линией Путина, так как я – не либерал, не неокапиталист", – заявляет претендент на Елисейский дворец.

Революции во Франции эксперты не предвидят: по их мнению, Меланшону едва ли удастся пройти во второй тур. Главный вопрос – кому передадут свои голоса те 15% избирателей, которые сегодня поддерживают лидера "Левого фронта". Хотя нельзя полностью исключить, что, удивив французов однажды, революционер повторит свой успех.