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Президент Франции будет спасать Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: Sylvain Lefevre/Gettyimages.ru
Дарья Шарова

Дарья Шарова блогер

 Международный секретарь ВОО " Молодая Гвардия Единой России ", политолог, журналист, общественный деятель.
Во Франции прошла инаугурация нового президента. А значит, очередные выборы в Европе завершились. После революционного успеха Дональда Трампа, Brexit и нарастающей популярности правых сил, многие политологи ожидали изменения политической ситуации в Европы. Для начала пророчили победу правым силам в Нидерландах, затем победу Французских евроскептиков во главе с Ле Пен, но чуда не произошло.
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Франция выбрала прогрессивного сторонника европеизма и глобализма, лидера партии "Вперед!" Эммануэля Макрона. Кстати, Макрон стал самым молодым лидером Франции со времен Наполеона. Будущему президенту удалось консолидировать вокруг себя голоса выбывшего из гонки Фийона, на которые явно очень рассчитывала команда Ле Пен.

Франция не только одна из самых важных стран Европейского союза, она также является постоянным членом Совета Безопасности ООН, это ядерная держава с достаточно оснащенной армией. Франция – это лучший союзник для Германии и франко-германская ось находится в центре процесса принятия решений в Брюсселе. По этим причинам, было бы неправильно считать прошедшие выборы как нечто обыденное.

Эммануэль Макрон, новый президент Франции, будет главным героем в европейской и международной политики в ближайшие годы. В СМИ он позиционируется как "новый" герой. Человек, который будет спасать Евросоюз от "популистов" и "евроскептиков". Но для полного контроля ситуации в стране только победы на выборах Макрону не достаточно. Во Франции правительство назначает президент, но для нормального функционирования системы необходимо что бы и парламент поддерживал действия президента. Французская политическая система была создана Шарлем де Голлем исходя из того, что во главе будет сильный политический лидер.

Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Meunier/Gettyimages.ru 

Де Голль любил повторять, что именно он является главой правительства, а премьер-министр при нем – лишь первый из министров. Без сильного лидерства рушится вся система управления. Перед современной Францией стоят политические вызовы, сможет ли Макрон проявить себя как сильный, независимый лидер в принятие решений? Говоря о "независимости" нового президента логично обратиться к лицам, которым он "обязан" своим президентством.

Wikileaks опубликовал список некоторых из его главных и наиболее известных доноров его кампании: Джордж Сорос – 2 365 910,16 евро, Дэвид Ротшильд – 976 126,87 евро, Голдман-Сакс – 2 145 100 евро, Барак Обама – 10 654 евро.

Все эти "пожертвования" были абсолютно законными и легальными. Но от нового президента Франции будет зависеть, на сколько он сможет быть независимым от своих меценатов, хотя это, вероятно, будет очень тяжелой работой.

15 мая 2017, 17:38

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