Макрон захотел неформального общения с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вместе посетить посвященную поездке царя Петра Первого в Версаль, передает "Газета.ru". По словам помощника президента России Юрия Ушакова, таким образом Эммануэль Макрон хочет познакомиться с Владимиром Путиным в неформальной обстановке. В рамках визита российского лидера во Францию лидеры проведут неформальные переговоры, рабочий завтрак и экскурсию по выставке. После этого Владимир Путин посетит Российский культурный центр в Париже.
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