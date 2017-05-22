Киев испугался вводить визы с Россией

"Блок Петра Порошенко" на заседании Верховной рады Украины проголосовал против введения визового режима с Россией. Во фракции отметили, что подобное решение следует тщательно обдумать.

Лидер партии Алексей Гончаренко рассказал, что 21 мая 2017 года прошло предварительное обсуждение введения визового режима с Россией. По его словам, во время дискуссии "звучали разные мнения". "Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали (свою позицию по этому вопросу. – Прим. Ред.). Но никакие решения мы не принимали", – заявил руководитель фракции.

По его словам, во введении визового режима с Россией "есть много минусов, а плюсы не совсем очевидны". По мнению депутатов, реализация идеи усложняется тем, что Украина не контролирует участок совместной границы, и тем, что Россия введет зеркальные санкции, передает "Украинская Правда".

При этом лидер "Блока Петра Порошенко" еще раз подчеркнул, что депутаты не ставили целью принять на заседании какое-либо конкретное решение, так как "такого пункта пока нет в повестку дня на неделю". Алексей Гончаренко отметил, что, возможно, этот вопрос вновь будет обсуждаться в Верховной раде 25 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил опасения украинцев о зеркальных санкциях, отметив, что "всегда все руководствуются принципом взаимности в этой области".

"Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтому говорить (об этом) было бы неверно", – добавил он.

Напомним, вопрос о введении визового режима с Россией поднимался еще в 2016 году. Тогда глава "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отверг эту идею, заявив, что в соседнем государстве трудятся тысячи украинцев, которых подобное решение лишит средств к существованию.