Меркель оскандалилась перед визитом в Сочи

Канцлер Германии Ангела Меркель спровоцировала международный скандал перед поездкой в Россию. Немецкий лидер отказалась надевать головной убор на встрече с королем Саудовской Аравии, чем вызвала гнев исламского мира.

Ангела Меркель провела переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом 1 мая. Журналисты заметили, что канцлер отказалась покрывать голову, тем самым фактически оскорбив представителей исламского мира. Ее примеру последовали и репортеры: сотрудницы СМИ, прибывшие вместе с Меркель, также не стали соблюдать дресс-код, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.

Политики обсудили вопросы военного и экономического сотрудничества. В ходе пресс-конференции после переговоров Меркель выступила с обвинениями в адрес руководства Саудовской Аравии. Она заявила, что арабская страна готова встать на путь изменений, но там по-прежнему систематически нарушаются права человека, передает Lenta.ru.

Согласно традициям Саудовской Аравии, женщины должны покрывать голову платками. По местным законам эта норма не касается иностранцев, однако зачастую представители исламского мира требуют скромности в выборе одежды и от гостей страны.

Отметим, что канцлер Германии устроила международный скандал в преддверии визита в Сочи. С президентом России Владимиром Путиным немецкий лидер встретится 2 мая. Предположительно, главы двух государств обсудят двусторонние отношения и процесс урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии.