Германия дозрела до запрета паранджи

Бундестаг Германии одобрил частичный запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в публичных местах. Закон распространяется на немецких госслужащих.

"Мы должны разъяснять и продвигать наши ценности, показывать, где лежат границы нашей толерантности по отношению к другим культурам", – заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. "Подписанный законопроект вносит серьезный вклад в это", – цитирует его Reuters.



Согласно решению парламента, теперь в Германии запрещено ношение бурки, никаба, паранджи и другой аналогичной одежды в общественных местах. Действие закона распространяется на госслужащих, в частности – на судей, военнослужащих и сотрудников избирательных органов, передает AFP. "Государство должно показать свое нейтральное отношение к идеологии и религии", – говорится в документе.

Добавим, что принятый закон предполагает и ряд исключений. Например, медицинские работники по-прежнему могут закрывать лица для защиты от инфекций. Стражи порядка также имеют право носить одежду, полностью закрывающую лицо и тело, чтобы скрыть личность.

Помимо запрета на бурку и паранджу, немецкий парламент принял ряд других мер для обеспечения безопасности жителей страны. В частности, по решению суда лица, представляющие угрозу национальной безопасности, будут обязаны носить специальный электронный браслет на щиколотке. Также бундестаг планирует ужесточить ответственность за нападение на врачей, полицейских и военных.

А в Германии вводят частичный запрет на ношение паранджи! И Правильно делают! — улыбка Мая (@puthishitonther) 28 апреля 2017 г.

Напомним, в декабре 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением частично запретить ношение паранджи в общественных местах. Позицию политика тогда поддержали сотрудники внешнеполитического ведомства. По их мнению, жители страны обязаны показывать лица в госучреждениях.