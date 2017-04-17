Меркель некрасиво поступила с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель передавала спецслужбам Великобритании досье на президента России Владимира Путина, собранное немецкой разведкой. Об этом сообщает журнал Focus.

Издание, ссылаясь на свои собственные источники в спецслужбах ФРГ, отмечает, что еще в октябре 2015 года Меркель посетила официальную загородную резиденцию тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – поместье Чекерс. Там она встретилась с рядом высших руководителей британской разведки и контрразведки MI6 и MI5 Алексом Янгером и Эндрю Паркером.

Во время беседы они предупредили немецкого канцлера о возможных террористических атаках в Германии. В свою очередь, утверждает Focus, она передала им досье на президента России Владимира Путина и материалы по ситуации на Крымском полуострове. При этом издание отмечает, что о своей поездке Меркель даже не уведомила руководство Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты Конституции ФРГ. Кроме того, госпожа Меркель не удосужилась уведомить о своей поездке и немецкую контрразведку, что вызвало бурю негодования в спецслужбах Германии.

Ранее стало известно, что вопреки многим прогнозам Ангела Меркель все-таки собирается в скором времени приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, если не случится каких-либо форс-мажорных обстоятельств, визит германского канцлера состоится 2 мая.

При этом сама Меркель заявляла, что собирается посетить Москву не ранее, чем будет достигнут конкретный прогресс по Украине и Сирии. Но несмотря на то, что уступок со стороны Москвы ни по Сирии, ни по Украине в Берлине уже больше не ждут, там считают достаточно серьезным сложившиеся положение и осознают необходимость двухсторонних переговоров и консультаций.





В сентябре этого года в Германии состоятся выборы в Бундестаг. От их итогов будет зависеть, останется ли Ангела Меркель на своем посту или ей придется уступить кресло канцлера другому политику.

Политологи отмечают, что главе Германии сейчас очень важна политическая поддержка президента России Владимира Путина. Так, по словам профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислава Ткаченко, для желающей переизбраться Меркель важно продемонстрировать готовность к компромиссам и договоренностям с Россией.

Эксперт подчеркнул, что недавнее согласие Кремля на предложение главы ФРГ о встрече с Путиным является "жестом доброй воли" со стороны Москвы. "Кремль решил Меркель сделать подарок, может быть понимая, что у нее все-таки есть шанс быть переизбранной. И ориентируясь на диалог уже после сентября 2017 года", – предположил аналитик.

