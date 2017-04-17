Меркель некрасиво поступила с Путиным

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Среда 19 апреля
Лента новостей
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:47
Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Самые известные мажоры Москвы
17:08
Россия лишила Эрдогана последних помидоров
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:12
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
16:03
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
15:02
Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
14:56
Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье
14:54
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
14:51
Антарктику показали глазами кита (видео)
14:49
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
14:41
Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
14:30
Свекольный сок признан эликсиром молодости
14:27
Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой
14:12
Эрдоган готовит России новую подножку
13:57
Генерал МВД объявил войну столичным мажорам
13:57
СМИ сообщили о массовом отравлении солдат сухпайками
13:57
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
13:55
Под Владимиром ликвидировали двух террористов
13:48
Медведев припомнил слова Черчилля о налогах
13:44
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
13:42
На юге Москвы пенсионер убил жену
13:33
Что случилось с внешностью Марии Кожевниковой
13:27
Украинских туристов отправят в неизвестность
13:24
У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль
13:15
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
13:14
В Госдуме Медведев вспомнил Суворова
13:11
Россияне готовятся к крупному звездопаду
13:07
Медведев пообещал помощь потерявшим работу россиянам
12:51
В Алеппо прогремел мощный взрыв
12:48
Выплаты детских пособий предлагают продлить
12:45
Потанины заново разделят имущество
12:44
Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской
12:42
Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в Сети
12:39
Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза
12:24
Когда в Москве откроется мотосезон
12:17
Названы самые дорогие отели мира
12:13
Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой
12:09
Почему больным гриппом стоит лизать лягушек
12:08
На Тверскую Заставу в Москве вернутся трамваи
12:06
Кушанашвили набросился на Пугачеву из-за новых песен
11:57
Скелеты раскрыли диету солдат Наполеона
11:49
Последствия сбоя в метро Петербурга попали на видео
11:42
В центре Москвы изнасиловали школьницу
11:39
Пенсионеров переведут на "Мир" бесплатно
11:19
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
11:11
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
11:06
Алла Михеева рассказала о свадьбе
10:57
Раскрыт секрет приготовления еды для пассажиров
10:45
Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого
10:30
ОНФ поможет с обеспечением детей кружками и секциями
10:30
Лицо Малахова пострадало в страшной аварии
10:28
Курс доллара снижается на торгах
10:11
На дорогах Москвы появятся необычные переходы
10:02
Певица Жасмин: Сердце опять начало давать сбои
09:55
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
09:51
Ученые выявили связь мозга с мечтами
09:38
В московской квартире нашли два трупа
09:22
Модель облили кислотой в ночном клубе
09:12
Террористы применили химическое оружие против военных США
09:02
Девушка обчистила подругу и поехала кутить в Москву
08:58
Ольга Бузова оголила живот на премьере
08:53
Бузова и Нагиев показали чувства на красной дорожке
08:42
Признание Дадаева в убийстве Немцова попало на видео
08:36
Программу капремонта провалили из-за чиновников
08:29
Жена закричала от анализов Караченцова
08:22
Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
07:53
Cудно с россиянами потерпело крушение в Черном море
21:56
Новая любовь Андрея Соколова
21:54
Российские Ту-95 возле Аляски напугали США
21:44
В Подмосковье три человека найдены мертвыми в гараже
21:32
Застегивающий штаны пухлый малыш насмешил соцсети (видео)
21:25
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве
21:17
Какое вино пил Иисус Христос
21:16
ПВО Москвы подняли по тревоге
20:51
После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад
20:40
Джигурда снова сцепился с Корчевниковым
20:38
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
20:13
Организатор теракта в Петербурге жил на Украине
20:00
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
19:54
ОНФ повысит качество услуг в социальной сфере
19:50
Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова
19:35
Киев предупредил гостей "Евровидения" о России
19:23
Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой
19:03
Дворняга попыталась "оживить" сбитого машиной друга (видео)
19:00
Детей защитят от "групп смерти"
18:53
Тайную комнату в Китай-городе откроют для туристов
18:44
Почему собаки извиняются перед хозяевами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Детям страшно за Никиту Джигурду
Политика

Меркель некрасиво поступила с Путиным

Владимир Путин, Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Stocki
Канцлер Германии Ангела Меркель передавала спецслужбам Великобритании досье на президента России Владимира Путина, собранное немецкой разведкой. Об этом сообщает журнал Focus.
прочитано 13569 раз

Издание, ссылаясь на свои собственные источники в спецслужбах ФРГ, отмечает, что еще в октябре 2015 года Меркель посетила официальную загородную резиденцию тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – поместье Чекерс. Там она встретилась с рядом высших руководителей британской разведки и контрразведки MI6 и MI5 Алексом Янгером и Эндрю Паркером.

ПО ТЕМЕ

Путин встретится с Меркель на курорте

Меркель собирается к Путину для спасения мира

Путин сделал Меркель подарок

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Во время беседы они предупредили немецкого канцлера о возможных террористических атаках в Германии. В свою очередь, утверждает Focus, она передала им досье на президента России Владимира Путина и материалы по ситуации на Крымском полуострове. При этом издание отмечает, что о своей поездке Меркель даже не уведомила руководство Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты Конституции ФРГ. Кроме того, госпожа Меркель не удосужилась уведомить о своей поездке и немецкую контрразведку, что вызвало бурю негодования в спецслужбах Германии.

Ранее стало известно, что вопреки многим прогнозам Ангела Меркель все-таки собирается в скором времени приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, если не случится каких-либо форс-мажорных обстоятельств, визит германского канцлера состоится 2 мая.

При этом сама Меркель заявляла, что собирается посетить Москву не ранее, чем будет достигнут конкретный прогресс по Украине и Сирии. Но несмотря на то, что уступок со стороны Москвы ни по Сирии, ни по Украине в Берлине уже больше не ждут, там считают достаточно серьезным сложившиеся положение и осознают необходимость двухсторонних переговоров и консультаций.


В сентябре этого года в Германии состоятся выборы в Бундестаг. От их итогов будет зависеть, останется ли Ангела Меркель на своем посту или ей придется уступить кресло канцлера другому политику.

Политологи отмечают, что главе Германии сейчас очень важна политическая поддержка президента России Владимира Путина. Так, по словам профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислава Ткаченко, для желающей переизбраться Меркель важно продемонстрировать готовность к компромиссам и договоренностям с Россией.

Эксперт подчеркнул, что недавнее согласие Кремля на предложение главы ФРГ о встрече с Путиным является "жестом доброй воли" со стороны Москвы. "Кремль решил Меркель сделать подарок, может быть понимая, что у нее все-таки есть шанс быть переизбранной. И ориентируясь на диалог уже после сентября 2017 года", – предположил аналитик.

Автор: Иван Поляков17 апреля 2017, 15:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

567

Политика

Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
Удар Трампа взбодрил Россию

Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Проишествия

Модель облили кислотой в ночном клубе
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
В Москве найден обнаженный труп известного художника
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре

Lifestyle

Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Шоу-бизнес

Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына

Продюсер поделилась фотографией Николая Батурина
Общество

Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас

В Европе поражены смертоносными возможностями новой российской машины
Шоу-бизнес

Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Популярная телеведущая дала интервью
Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи

В Сеть попал снимок с обнаженной телеведущей

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые известные мажоры Москвы
Греф попрыгал с Водяновой
Ольга Бузова оголила живот на премьере
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru