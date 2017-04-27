Захарова отбила провокацию журналистки из США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время интервью американскому интернет-порталу попросила собеседницу выбирать выражения, давая определения государственного строя России. Тем не менее между двумя странами возможны хорошие отношения, и дипломат даже знает, что выбрать в качестве символа.

Американская журналистка Кэти Курик, бравшая интервью у Марии Захаровой для портала Yahoo Global News, допустила промах в самом начале общения с официальным представителем МИДа, назвав режимом государственный строй в России. "Вы пользуетесь словом "режим" в отношении американской администрации?" – поинтересовалась у нее российский дипломат.

Судя по всему, журналистка даже не поняла, в чем причина недовольства собеседницы, и просто поинтересовалась, какое слово предпочла бы она. "Я считаю, что, если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия", – цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства заметила, что американские СМИ развернули антироссийскую кампанию после прихода в Белый дом 44-го президента США Барака Обамы. По ее словам, и до этого в информационное пространство страны не попадали положительные или хотя бы нейтральные новости о России, а в период работы администрации Обамы началась настоящая атака.

При этом на Западе уверены, что Москва не гнушается ложными сведениями для достижения геополитических целей. "Приведите мне хотя бы один пример того, как Россия распространяет фальшивые новости", – предложила Захарова и добавила, что может напомнить, когда так делали западные СМИ.

Тем не менее отношения между Россией и странами Запада, в том числе США, могут быть налажены. У официального представителя МИДа даже есть на примете символ восстановления сотрудничества.

"Вчера в ваших СМИ я видела много новостей о вашей женщине-астронавте (Пегги Уитсон. – Прим. ред.), которую поздравил ваш президент. Ее фотографии были повсюду в интернете. Эти снимки могут стать символом российско-американских отношений в будущем. Знаете, почему? Потому что скафандр, в который она одета, сделан в России", – цитирует Захарову РИА ФАН.

Пегги Уитсон побила рекорд США по суммарному числу дней на орбите – свыше 534. Также она установила рекорд среди женщин-астронавтов по времени, проведенному в открытом космосе – в общей сложности более 53 часов.

Однако мировой рекорд по продолжительности пребывания на орбите прочно закреплен за россиянами. Космонавт Геннадий Падалка побил достижение своего предшественника Сергея Крикалева, проведя в космосе свыше 803 дней – в итоге его суммарный налет составил 877 дней.