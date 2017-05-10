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Политика

Савченко сбежала в Индию от тошнотного "Евровидения"

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что в эти дни находится с рабочим визитом в Индии. Политик призналась, что благодаря командировке она не пример участие во всех, "несущих раздор праздниках", включая музыкальный конкурс "Евровидение".

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"Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все несущие раздор праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет настроения, поскольку на Украине такая ситуация, что не до веселья. Поэтому далекая Индия в эти дни – именно то, что надо!" – написала Савченко в своем блоге на сайте "Гордон".

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Политик призналась, что в Индии находится впервые, и эта страна ей не понравилась. "Природа и архитектура похожи на Ирак, только войны нет. Везде грязно, жарко и душно. Индия похожа на Крым. Люди очень медлительные и никуда не спешат", – написала Савченко. 

Отметим, что еще недавно манеры украинского депутат ничуть не отличались от поведения бродяг из индийских трущоб. К примеру, Савченко часто ходила босиком, забиралась с ногами на кресло в Верховной раде и носила неряшливые, мужеподобные вещи.

Однако этой весной политик решила кардинально сменить имидж. Савченко стала появляться на публике в женственных, сексуальных платьях и туфлях на каблуках. Кроме того, депутат начала пользоваться косметикой и укладывать волосы. Недавно Савченко также призналась журналистам, что устала от политики и мечтает вновь стать летчицей. 

Автор: Светлана Сидорчук10 мая 2017, 17:55

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