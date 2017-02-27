Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке

Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой".

Однажды во время празднования 8 марта не совсем трезвая Савченко заявила, что ее не нужно поздравлять с Международным женским днем. Она сказала, что она не женщина, а солдат и убежала из расположения батальона. Как потом выяснилось, Савченко звонила своей сестре Вере и говорила, что ее захватили арабские террористы и требуют вывести украинский контингент из Ирака. После этого ее нашли пьяной и привезли обратно.

Эту историю рассказал советник министра обороны Украины, активист Евромайдана и военный эксперт Александр Данилюк со ссылкой на сослуживцев Надежды. Как сообщает украинский портал "Вести", скандальный эпизод подтвердили "серьезные люди" в Министерстве обороны Украины. После случившегося, по словам Данилюка, с автомата Савченко спилили боек – деталь, без которой оружие не пригодно к стрельбе. А затем ее и вовсе отозвали из Вооруженных сил Украины по причине психического расстройства.

Согласно биографии Надежды Савченко, в 2004 году она проходила службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, где находилась шесть месяцев в качестве стрелка 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона. После возвращения из Ирака неудачно училась в Харьковском университете ВВС, ее дважды отчисляли оттуда с формулировкой "непригодная к вылетам в качестве летчика".

В 2014 году Савченко была уволена в запас с военной службы и приняла активное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистических батальонов, выполняя роль наводчицы.

В России была приговорена к 22 годам заключения за причастность к убийству сотрудников ВГТРК в Донбассе. 25 мая 2016 года Савченко была помилована указом президента России по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина.