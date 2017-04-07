Лукашенко напал на Россию с обвинениями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз сделал выпад в сторону России. На этот раз он заявил, что Москва не готова к созданию полноценного Союзного государства с Минском.

По словам белорусского лидера, Москва и Минск "отошли" от строительства Союзного государства. "А мы должны были провести референдум и создать общий закон – общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать", – заявил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Россия и Белоруссия до сих пор существенно не продвинулись по вопросам свободного перемещения людей, а также движения товаров через границу двух стран. "Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", – сказал он. Таким образом, президент Белоруссии фактически обвинил Москву в торможении интеграционных процессов с Минском.

Кроме того, белорусский лидер в очередной раз подверг критике энергетическую политику России, в частности, цену на газ для Белоруссии. "Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать?" – подчеркнул Лукашенко, отметив при этом, что Россия не должна "замыкаться на национальных рамках".





Ранее Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По итогам двусторонних переговоров главы государств достигли компромисса по ряду спорных вопросов в области энергетики. Как отметил российский лидер, найдена схема, которая позволит сблизить позиции Москвы и Минска по газу. По словам Владимира Путина, договоренность между двумя странами будет действовать следующие несколько лет.

Двустороннее соглашение между двумя странами можно считать победой России, отметил заместитель декана факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По словам эксперта, цена на голубое топливо для Минска начнет снижаться только со следующего года, а к тому моменту договоренность уже может быть пересмотрена. Кроме того, добавил политолог, Лукашенко был вынужден отказаться от претензий к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, без чего невозможно было возобновление сотрудничества Минска с российским ведомством.

Напомним, несколько дней назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос на тему взаимоотношений Москвы и Минска. Как следует из результатов исследований, подавляющее большинство россиян довольно скептически относятся к политике Александра Лукашенко. В положительном ключе о белорусском лидере отозвались лишь около 25% респондентов.

