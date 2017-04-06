Плач Порошенко долетел до премьера Дании

Президент Украины Петр Порошенко снова пожаловался на Россию. В этот раз он заявил, что Москва готовится официально признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

"Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать минские соглашения путем признания фейковых документов фейковых государств", – сказал Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном. По его словам, свидетельством этому служит установление в Донбассе рублевой зоны, а также другие меры, направленные на "постепенное признание ДНР и ЛНР".

Как обычно, эти заявления идут рука об руку с агрессивными действиями украинской армии в Донбассе, где силовики продолжают обстреливать из крупнокалиберной артиллерии и минометов мирные города. Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил нежелание официального Киева отводить орудия от линии соприкосновения, сообщив о "фиаско в плане реализации минских договоренностей".

Отношение к своим обязательствам в рамках минских договоренностей Киев продемонстрировал 16 марта. Тогда Порошенко подписал указ о введении социально-экономической блокады Донбасса и прекращении торговых связей между Украиной и непризнанными республиками.





При этом в нормативно-правовом акте указано, что блокада будет действовать до выполнения комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями. Среди них – прекращение огня и отвод войск от линии разграничения. Соль ситуации в том, что подписанный Порошенко указ входит в прямое противоречие с минскими договоренностями, которые предполагают восстановление социально-экономических связей между Донбассом и Украиной, а не их уничтожение.

На фоне агрессивных действий Киева Донбасс вынужден все больше обособляться от Украины и строить завязанную на Россию экономику. Так, 27 февраля основной валютой на территории ЛНР стал рубль. Это стало логическим продолжением начавшегося в 2014 году процесса вытеснения гривны с территорий народных республик.

В том же месяце российский президент Владимир Путин подписал указ о признании паспортов и иных документов, выданных официальными органами Донецкой и Луганской республик. Теперь их обладатели могут въезжать в Россию без виз.

