Плач Порошенко долетел до премьера Дании
"Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать минские соглашения путем признания фейковых документов фейковых государств", – сказал Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном. По его словам, свидетельством этому служит установление в Донбассе рублевой зоны, а также другие меры, направленные на "постепенное признание ДНР и ЛНР".
Как обычно, эти заявления идут рука об руку с агрессивными действиями украинской армии в Донбассе, где силовики продолжают обстреливать из крупнокалиберной артиллерии и минометов мирные города. Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил нежелание официального Киева отводить орудия от линии соприкосновения, сообщив о "фиаско в плане реализации минских договоренностей".
Отношение к своим обязательствам в рамках минских договоренностей Киев продемонстрировал 16 марта. Тогда Порошенко подписал указ о введении социально-экономической блокады Донбасса и прекращении торговых связей между Украиной и непризнанными республиками.
При этом в нормативно-правовом акте указано, что блокада будет действовать до выполнения комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями. Среди них – прекращение огня и отвод войск от линии разграничения. Соль ситуации в том, что подписанный Порошенко указ входит в прямое противоречие с минскими договоренностями, которые предполагают восстановление социально-экономических связей между Донбассом и Украиной, а не их уничтожение.
На фоне агрессивных действий Киева Донбасс вынужден все больше обособляться от Украины и строить завязанную на Россию экономику. Так, 27 февраля основной валютой на территории ЛНР стал рубль. Это стало логическим продолжением начавшегося в 2014 году процесса вытеснения гривны с территорий народных республик.
В том же месяце российский президент Владимир Путин подписал указ о признании паспортов и иных документов, выданных официальными органами Донецкой и Луганской республик. Теперь их обладатели могут въезжать в Россию без виз.
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