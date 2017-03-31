Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс

Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян.

По словам аналитика, такие новости давно никого не удивляют. "Потому что постоянно на Украине убивают друг друга. Теперь уже, видимо, дошли до самих себя", – заявил Гаспарян изданию "ПолитНавигатор".

Киев выступит с обвинениями в адрес самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, уверен эксперт. "Будут в очередной раз говорить, что это какие-то диверсанты, террористы, хотя, скорее всего, речь идет уже о разборках внутри самой украинской политической элиты", – подчеркнул он.

В то же время политолог назвал убийство Александра Хараберюша началом зачистки Украины от военных преступников, инициированной главой государства Петром Порошенко. По мнению Гаспаряна, правящий режим не хочет быть обвиненным в правонарушениях во время боевых действий в регионе.

При взрыве авто в Мариуполе погиб полковник СБУhttps://t.co/bx9Ge2jsho pic.twitter.com/amPuFHJIhe — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 31 марта 2017 г.

"Люди, которые запятнали себя военными преступлениями, крайне невыгодны Порошенко. Ему нужно избавиться от них, чтобы никто в Европе, условно, на нормандском формате, не мог сказать: "У вас там поощряется терроризм", – пояснил аналитик.

Имя Хараберюша фигурирует в мемуарах бывшего главы Министерства госбезопасности Донецкой республики. "В так называемом донецком управлении СБУ особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, пытающего и расстреливающего ополченцев", – писал Андрей Пинчук.

В Мариуполе взорвался с машиной полковник СБУ, начальник контрразведки. Специалист по пыткам. Причина - неисправный кондиционер. — Голос Мордора (@spacelordrock) 31 марта 2017 г.

Автомобиль, в котором находился полковник СБУ, взорвался утром 31 марта. На месте происшествия работают специалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.