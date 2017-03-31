Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
партнеры
Понедельник 3 апреля
Лента новостей
16:01
В метро Петербурга нашли еще одну бомбу
15:59
Число раненых в результате взрыва в Петербурге выросло до 50
15:52
Хвастовство Водонаевой возмутило поклонников
15:52
Путин обсудил взрыв в Петербурге с главой ФСБ
15:49
Нонна Гришаева стала брошенной женой
15:46
В России учредят День волонтера
15:40
В Петербурге закрыли восемь станций метро после взрыва
15:35
Прямая трансляция с места взрыва в метро Петербурга
15:33
По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга начата проверка
15:30
Джентльмены предпочитают девушек на каблуках
15:27
Путину доложили о взрыве в метро Петербурга
15:19
Названо число погибших во время взрыва в метро Петербурга
15:18
В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва
15:16
В Петербурге в вагоне метро взорвался неустановленный предмет
15:13
В петербургском метро объявлена эвакуация после взрыва
15:10
В МЧС проверяют информацию о взрыве в метро Петербурга
15:00
Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз
14:57
Известную российскую модель избили в московском ресторане
14:57
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
14:56
Что любит есть Владимир Путин
14:52
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
14:47
Опрокинувшийся грузовик перекрыл полосу МКАД
14:45
Путин высказался об ограничении свободы в Сети
14:36
В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали лихачей на BMW
14:28
В России появится новый мобильный оператор
14:25
Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
14:18
Известный оперный певец госпитализирован в Москве
14:14
Гороскоп здоровья на апрель
14:11
Как исправить ситуацию с питанием в школах
14:08
Как Шурыгина вдохновила Enjoykin
14:04
В детсаду защитили выкинувшую ребенка из окна нянечку
14:00
Уроки памяти Евтушенко пройдут в школах
13:35
Скромница Анна Снаткина произвела фурор своим декольте
13:28
Выступление Владимира Путина на форуме ОНФ
13:27
Киркоров поразил немужским видом
13:23
Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154
13:14
В московской школе на перемене ребенку сломали позвоночник
13:09
Украина попала в свой же капкан
12:59
Беременная Стоцкая перестала следить за собой
12:51
Как веселятся в Голландии весной
12:46
Как Россия выиграла у "Евровидения"
12:37
Эвелина Бледанс скорбит об умершей звезде "Маски-шоу"
12:35
Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
12:27
В Московском зоопарке родился детеныш альпака редкого окраса
12:23
Актриса Дарья Мельникова показала округлившийся живот
12:23
Названы самые успешные женщины России
12:02
Кучера наорал на украинских пограничников
11:58
Сибирячка засудила врачей за случайное лишение девственности
11:56
Главные трюки звездного контуринга (видео)
11:56
Когда завершат реконструкцию Филевской линии метро
11:46
Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи
11:37
В Москве заботливый насильник вызвал своей жертве такси
11:35
Жена Прилучного поразила неподобающим видом
11:35
Звезда сериала "Мата Хари" подралась с охранником в музее
11:13
Россиян будут сажать за кражу электричества
11:13
Последняя воля поэта Евтушенко
11:13
Родственник Максаковой: Год прошел весело!
11:00
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
10:57
Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала
10:54
"Заказчик" убийства Вороненкова сделал заявление
10:43
Десяткам тысяч водителей запретили садиться за руль
10:41
Воробей постигла печальная участь Самойловой
10:29
Москвичи пожаловались на сильный запах сероводорода
10:26
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
10:22
Житель Подмосковья убил сына одним ударом
10:17
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
10:13
Какаду станцевал под Элвиса Пресли
10:04
Ольга Бузова всех обманула
09:52
На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника
09:47
Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"
09:17
Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!
09:14
Актер из "Маски-шоу" умер от рака
08:23
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
08:14
Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности
08:01
Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП
07:50
Любовный гороскоп на апрель
01:20
Юный фаворит Волочковой оказался в детдоме
00:56
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
00:09
Елену Воробей задержали в аэропорту Киева
17:58
В Париже жестоко избили режиссера из России
17:48
В Москве собрались любители безумных татуировок
17:43
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
17:25
Пресная вода по всему миру становится ядовитой
17:20
ОНФ поможет избавиться от "убитых" дорог
17:17
География нарушений прав журналистов расширяется
16:48
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа
16:37
Свадебный кортеж устроил беспредел на дороге (видео)
16:24
Как сделать кружки и секции доступными для школьников
16:14
Известного ведущего избили в центре Москвы
15:50
Футболиста унизили из-за неудачного удара
15:28
Как платные парковки изменили Москву
14:57
В Подмосковье школьница выпала из окна во время селфи
14:48
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
14:19
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)
14:04
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины
13:49
Усэйна Болта застали в объятиях модели
13:16
Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик (видео)
13:15
61-летняя Лариса Удовиченко показала голые ноги
13:11
В квартире в центре Москвы нашли три трупа
13:03
Пухлая Семенович возмутила своим видом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
Политика

Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян.
прочитано 9884 раза

По словам аналитика, такие новости давно никого не удивляют. "Потому что постоянно на Украине убивают друг друга. Теперь уже, видимо, дошли до самих себя", – заявил Гаспарян изданию "ПолитНавигатор".

ПО ТЕМЕ

Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе

Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Киев выступит с обвинениями в адрес самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, уверен эксперт. "Будут в очередной раз говорить, что это какие-то диверсанты, террористы, хотя, скорее всего, речь идет уже о разборках внутри самой украинской политической элиты", – подчеркнул он.

В то же время политолог назвал убийство Александра Хараберюша началом зачистки Украины от военных преступников, инициированной главой государства Петром Порошенко. По мнению Гаспаряна, правящий режим не хочет быть обвиненным в правонарушениях во время боевых действий в регионе.

 

 

"Люди, которые запятнали себя военными преступлениями, крайне невыгодны Порошенко. Ему нужно избавиться от них, чтобы никто в Европе, условно, на нормандском формате, не мог сказать: "У вас там поощряется терроризм", – пояснил аналитик.

Имя Хараберюша фигурирует в мемуарах бывшего главы Министерства госбезопасности Донецкой республики. "В так называемом донецком управлении СБУ особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, пытающего и расстреливающего ополченцев", – писал Андрей Пинчук.


Автомобиль, в котором находился полковник СБУ, взорвался утром 31 марта. На месте происшествия работают специалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Автор: Иван Поляков31 марта 2017, 13:20

Политика

МИД в День дурака высмеял истерики Запада
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
Сколько депутаты тратят на благотворительность
Руководство ЕС намерено поддержать развал США

Шоу-бизнес

Хвастовство Водонаевой возмутило поклонников
Нонна Гришаева стала брошенной женой
Семья Пьехи шокирована взрывом в петербургском метро
Известную российскую модель избили в московском ресторане

Проишествия

В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
Известного ведущего избили в центре Москвы
Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан

Lifestyle

Известный оперный певец госпитализирован в Москве
Как веселятся в Голландии весной
Эвелина Бледанс скорбит об умершей звезде "Маски-шоу"
Главные трюки звездного контуринга (видео)
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды

Фигуристку осудили за "банный портрет" и сравнили с Ольгой Бузовой
Шоу-бизнес

Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!

Популярная телеведущая высказала свое мнение
Шоу-бизнес

Родственник Максаковой: Год прошел весело!

Племянник оперной певицы рассказал о переменах в жизни
Общество

Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи

Белорусский лидер поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно

Гороскоп

Гороскоп здоровья на апрель
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
Любовный гороскоп на апрель
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ

Фоторепортажи

Жена Прилучного поразила неподобающим видом
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
В Москве собрались любители безумных татуировок
Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака

Спорт

Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
Футболиста унизили из-за неудачного удара
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru