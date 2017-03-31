Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс
По словам аналитика, такие новости давно никого не удивляют. "Потому что постоянно на Украине убивают друг друга. Теперь уже, видимо, дошли до самих себя", – заявил Гаспарян изданию "ПолитНавигатор".
Киев выступит с обвинениями в адрес самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, уверен эксперт. "Будут в очередной раз говорить, что это какие-то диверсанты, террористы, хотя, скорее всего, речь идет уже о разборках внутри самой украинской политической элиты", – подчеркнул он.
В то же время политолог назвал убийство Александра Хараберюша началом зачистки Украины от военных преступников, инициированной главой государства Петром Порошенко. По мнению Гаспаряна, правящий режим не хочет быть обвиненным в правонарушениях во время боевых действий в регионе.
При взрыве авто в Мариуполе погиб полковник СБУhttps://t.co/bx9Ge2jsho pic.twitter.com/amPuFHJIhe— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 31 марта 2017 г.
"Люди, которые запятнали себя военными преступлениями, крайне невыгодны Порошенко. Ему нужно избавиться от них, чтобы никто в Европе, условно, на нормандском формате, не мог сказать: "У вас там поощряется терроризм", – пояснил аналитик.
Имя Хараберюша фигурирует в мемуарах бывшего главы Министерства госбезопасности Донецкой республики. "В так называемом донецком управлении СБУ особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, пытающего и расстреливающего ополченцев", – писал Андрей Пинчук.
В Мариуполе взорвался с машиной полковник СБУ, начальник контрразведки. Специалист по пыткам. Причина - неисправный кондиционер.— Голос Мордора (@spacelordrock) 31 марта 2017 г.
Автомобиль, в котором находился полковник СБУ, взорвался утром 31 марта. На месте происшествия работают специалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
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