Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Пятница 7 апреля
Лента новостей
16:52
После наезда грузовика в Стокгольме раздались выстрелы
16:52
Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии
16:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 4
16:39
"Правило трех восьмерок" спасет от депрессии
16:30
Трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом бьет рекорды (видео)
16:24
Первые фото и видео с места наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме
16:12
Хитрый Киев поманил Крым свободной Европой
16:05
Джигурда рассказал о жертвах ради Анисиной
16:02
В Москве эвакуируют Киевский вокзал
15:56
В Москве грабителей поймали спустя несколько минут после налета
15:33
Дочь Гречко удивлена госпитализацией отца
15:30
В Москве представят новый формат детских спектаклей
15:21
BMW утонул в пруду на юго-востоке Москвы (видео)
15:17
Самые "денежные" знаки Зодиака
15:12
Десятки детей отравились в Волгоградской области
15:08
Навка сбежала после скандала с Подольской
15:00
Михайлова и Ваенгу променяли на "Грибы"
14:52
Последствия авиаударов попали на видео
14:25
Курс рубля упал после удара США по Сирии
14:21
Порошенко предложили за Самойлову миллиард
14:16
В Москве угрожают взорвать торговый центр
13:59
Родившая Дольникова катастрофически располнела
13:56
Известная актриса назвала дочь Трампа обидным словом
13:51
В Москве прошел конкурс дизайнерского искусства
13:45
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
13:26
При авиаударе США по Сирии погибли дети
13:23
Звезд "Дома-2" Гусева и Романец подозревают в обмане
13:18
В центре Москвы из машины украли 6 миллионов
13:01
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
12:49
Седокову тошнит от отца ее ребенка
12:49
Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией
12:38
Ученые объяснили нежелание человека рано просыпаться
12:25
Тимати на людях поскандалил с девушкой
12:22
Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе
12:10
Попавшийся на кокаине футболист ЦСКА продал дом за миллион
12:10
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
12:05
Арендаторы возвращаются на столичные улицы
12:03
Знаменитый итальянец умер в Шереметьево
11:47
Кержаков волновался сильнее жены на панихиде по Тюльпанову
11:40
Ужин перед сном опасен для жизни
11:38
Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов
11:35
Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей
11:34
Юлию Барановскую выдают замуж
11:02
Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
10:56
Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели
10:35
Названо количество погибших при авиаударе США по сирийской базе
10:30
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
10:23
Как выбрать кровельный материал
10:19
Трансляция прощания с сенатором Тюльпановым
10:10
Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю
10:07
В Москве старушку ударили сковородкой и ограбили
09:45
Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов
09:44
На востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь
09:23
Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
09:23
Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
09:10
Обнародовано неизвестное фото беременной Фриске
08:41
Трамп решился на беспредел в отношении России
08:36
Максакова проигнорировала день рождения дочери
08:29
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
08:05
На северо-востоке Москвы двоих мужчин ранили в перестрелке
08:02
Главные события Москвы с 7 по 13 апреля
22:04
Противники гомеопатии признали ее эффективность
22:00
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
21:48
Порошенко обвинил Россию в провинциализме
21:39
Почему людям полезно спать голыми
21:29
Московского врача жестоко убили в собственной квартире
21:21
В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок
21:07
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
21:06
В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира
20:58
На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек
20:46
Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"
20:29
Школьник из Австрии предотвратил массовое убийство детей
20:16
Чем привлекают врачи и рабочие
20:14
Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля
19:36
Москвичи поддержали Петербург в трудный час
19:29
Что посмотреть в кино 6-13 апреля
19:18
Украинки пытались провезти в Польшу зенитку
19:08
Безвиз с ЕС разочаровал украинцев
19:06
Писатель Александр Гаррос умер после тяжелой болезни
18:57
Любовница Тарасова показала эротическое видео
18:52
На железной дороге в Москве произошел сбой
18:39
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)
18:28
Москвичи скорбят вместе с Питером
18:15
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме
18:10
Больную Варум откачивали 40 минут
17:58
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге
17:55
Жительница Карелии подбросила ребенка случайному собутыльнику
17:51
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
17:48
Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
17:32
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"
17:22
Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность (видео)
17:21
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы
17:17
Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
17:12
Как Европа обманула украинцев
17:07
Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича
16:49
Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
16:42
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
16:18
Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
16:14
Анисина напала на подругу Джигурды
16:10
Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как Европа обманула украинцев
Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
Больную Варум откачивали 40 минут
Темные пятна в расследовании петербургского теракта
Политика

Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Дональд и Иванка Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы.
прочитано 4572 раза

Иванка Трамп отметила, что подвергает критике некоторые начинания своего отца в тех областях американской политики, где их мнения разнятся. Как передает слова дочери Трампа издание The Cut, в некоторых случаях она протестует против его решений публично, а порой может повлиять на главу Белого дома "тихо, откровенно и напрямую".

ПО ТЕМЕ

Иванка Трамп отказалась от денег отца

Соседи ополчились против неряшливой Иванки Трамп

Иванка Трамп привезла из Китая 53 тонны одежды

Также Иванка Трамп отметила, что если она не выступает публично, то это вовсе не означает, что она никогда не говорит отцу "суровую правду". При этом какие-либо конкретные примеры она называть отказалась, в то же время оговорившись, что со временем граждане США вряд ли смогут узнать о большей части того влияния, которое она оказывает на своего отца.

Getting ready to leave The White House with @realdonaldtrump as he prepares to address Congress #JointSession

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)


Между тем дочь американского лидера в интервью телеканалу CBS заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году. "Нет. Политика – это сложное дело", – сказала она.

Тем не менее, известно, что Иванка занимает одну из ключевых ролей в администрации главы Белого дома. Как отмечал ранее ее адвокат Джейми Горелик, она является "глазами и ушами" американского лидера. Сама же дочь Дональда Трампа после избрания своего отца главой государства заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в его администрации. Позднее, однако, она заняла должность советника главы американского государства, при этом отказавшись от жалования. В то же время ее меж Джаред Кушнер назначен старшим советником в Белом доме.

Автор: Иван Поляков5 апреля 2017, 18:11

Политика

Лукашенко напал на Россию с обвинениями
США увеличили риск столкновения с Россией
Агрессор Трамп обманул весь мир
Москва разорвала договоренности с Вашингтоном

Шоу-бизнес

Страшное ночное происшествие Алексея Чумакова
Кирилл Андреев отметил 46-летие с Юлией Меньшовой
Джигурда рассказал о жертвах ради Анисиной
Навка сбежала после скандала с Подольской

Проишествия

Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)

Lifestyle

Трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом бьет рекорды (видео)
Михайлова и Ваенгу променяли на "Грибы"
Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе
Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей
Шоу-бизнес

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Девушке пришлось расстаться с командой из-за похудения
Шоу-бизнес

63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним

Телеведущая противопоставляет себя Алле Пугачевой
Шоу-бизнес

Джигурда рассказал о жертвах ради Анисиной

Скандальный артист дал пресс-конференцию
Общество

Хитрый Киев поманил Крым свободной Европой

Теперь жители полуострова с украинскими паспортами могут свободно въехать в страны ЕС

Гороскоп

Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику

Спорт

Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России

Регионы

Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru