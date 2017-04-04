Медведев высказался о "компромате"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал чушью и какими-то бумажками якобы собранный на него компромат. Глава правительства считает, что за этим стоит стремление вывести людей на улицы.

Медведев уверен в том, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. "Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы", – сказал премьер.

По мнению Медведева, у этих людей есть вполне конкретные политические цели. Организатора акций протеста премьер-министр назвал "судимым персонажем", который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей. Он также заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации, приводит ТАСС слова Медведева.

Прокомментировал премьер и взрыв в петербургском метро. Медведев заявил, что борьбу с террором нужно довести до конца. Глава кабмина напомнил, что в России были приняты решения по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе по контролю на входе в метро, и признал, что их оказалось недостаточно.

Медведев выразил уверенность в том, что правоохранительные органы сделают все для того, чтобы найти и покарать исполнителей и заказчиков теракта, даже если непосредственный исполнитель погиб.

Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля. Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на 16.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, среди них есть три иностранца. В СМИ появилась информация о том, что взрыв в вагоне поезда осуществил террорист-смертник.