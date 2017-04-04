Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге

Петр Порошенко. Фото: David Ramos/Gettyimages.ru
Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не сказал ни слова о чудовищном теракте в петербургском метро. Эксперты и журналисты давно заметили, что сопереживания лидера Незалежной всегда избирательны и политически выверены.

Продолжение: В Петербурге опознан первый погибший при теракте в метро
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Украинские СМИ заметили, что президент Порошенко живет в каком-то своем мире. Когда ему надо, он тут же спешит отреагировать на знаковые события в далеких странах. После трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне Порошенко оперативно сочувствовал лидерам Франции, Турции и Великобритании.

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После теракта в стамбульском аэропорту президент Украины отреагировал спустя три часа. Тогда мысли Порошенко были со всем турецким народом и он молился о том, чтоб такая трагедия не повторилась вновь. Один из самых масштабных терактов в 2016 году произошел во французской Ницце, и Порошенко не стал медлить с сочувственными словами и свои шок и боль Франсуа Олланду озвучил в два часа ночи. После недавнего теракта в Лондоне, когда 52-летний Халид Масуд въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту, президент Украины через 4 часа позвонил руководству Британии.

Взрыв в петербургском метро не вызвал интереса украинского лидера: Петр Порошенко молчаливо поддержал теракт в Северной столице, пишут украинские СМИ. Между тем слова поддержки россиянам в связи с терактом выразили президенты большинства стран и международных организаций. Порошенко в это время хвастался выделением очередного транша от МВФ в размере одного миллиарда долларов.

Напомним, что не отреагировал Порошенко и на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Тогда власти Турции, представители ООН, США и европейские лидеры осудили убийство дипломата и высказали семье погибшего слова соболезнования.

Президент Украины посчитал, что гражданам России вполне достаточно соболезнований от лица министра иностранных дел Павла Климкина и предложения СБУ о сотрудничестве в расследовании теракта в Петербурге, полагает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. "Учитывая достаточно сложные российско-украинские отношения, Порошенко понизил статус этого события, и это определяет уровень наших отношений", – сказал политолог в интервью Dni.Ru.

Политолог Константин Костин назвал безразличие Порошенко вопросом совести и этики. "Это понимание Порошенко того, чем является терроризм для всего международного сообщества и каждого государства", - резюмировал эксперт.

Между тем в Киеве жители города несут цветы и записки со словами поддержки к российскому посольству, выражая тем самым соболезнования всем гражданам страны и семьям погибших в петербургском теракте. Слова соболезнования россиянам выразили также председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко и глава ДНР Александр Захарченко.

Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля. Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на 14.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, среди них есть три иностранца.

Автор: Федор Лопырев4 апреля 2017, 16:04
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