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Политика

Турция ударила в спину своим союзникам в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Wolfgang Kumm
Турецкие ВВС по ошибке разбомбили позиции своих союзников на границе Сирии и Ирака. Удар пришелся по отрядам пешмерга – курдских формирований, воюющих с запрещенным в России "Исламским государством".
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Во время налета турецких ВВС на границе Ирака и Сирии погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга. Военные стреляли и по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар, расположенного на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. СМИ сообщают, что там также есть жертвы среди военных и мирного населения.

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По утверждениям турецких военных, бойцы РПК поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из Ирака и Сирии на территорию Турции для организации и проведения  атак на военные блокпосты.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек.

Сирийские курды из РПК сегодня представляют самую большую опасность для турецких властей. Известно, что они получают помощь от США, таким образом Вашингтон ведет свою игру на подрыв стабильности в Турции.

Пешмерга, напротив, помогает властям Сирии и Ирака бороться с террористами. Название возникло в середине прошлого века как курдский эквивалент ирано-арабскому понятию "фидаи". Так  называли воинов, посвятивших себя борьбе за высокую идею.

Удар по союзникам может дорого обойтись Анкаре. Наблюдатели не исключают, что бойцы поддерживаемых Турцией курдских формирований могут разочароваться в таком сотрудничестве.

Между тем в самой Турции сейчас неспокойно. Противники укрепления власти президента страны Эрдогана выходят на улицы с требованиями отмены результатов недавнего референдума об изменении Конституции.

Автор: Александр Комаров25 апреля 2017, 11:47

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