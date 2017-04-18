Вертолет органов безопасности потерпел крушение в Турции

В провинции Тунджели на востоке Турции потерпел крушение вертолет органов безопасности страны, передает Life.ru. На борту находились 14 человек, в том числе восемь полицейских и двое судей. На место катастрофы выдвинулись экстренные службы.

Helicopter carrying 14 people, including 8 police officers, has crashed in Turkey's eastern Tunceli province. pic.twitter.com/dWUhdMaxGT — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 18 апреля 2017 г.