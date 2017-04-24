В Марселе глава избиркома исчез вместе с бюллетенями

Один из крупнейших французских городов – Марсель – задержался с предоставлением окончательных результатов голосования первого тура выборов президента страны. На то была уважительная причина – начальник одного из участков исчез вместе с бюллетенями, передает Life.ru.

Впрочем, ничего страшного не произошло. Чиновник просто не понял правил подсчета голосов: после закрытия участка он сложил все бумаги в сумку и ушел домой. Там его и обнаружила полиция.