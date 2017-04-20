Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву

В Совфеде прокомментировали сравнение президентом Украины Петром Порошенко России с крокодилом. По словам члена сенатского комитета по международным делам Сергея Цекова, киевские власти с недавних пор привыкли изъясняться в столь грубой форме.

"Это поразительно, что президент другого государства говорит подобные вещи", – сказал Цеков. По словам сенатора, президенты Украины допускали жесткие высказывания в адрес России еще начиная с Леонида Кравчука. "Но они не были такими оскорбительными", – подчеркнул он в комментарии изданию "Лента.ру".

Сенатор также отметил, что Киев никогда не ценил оказываемую Москвой помощь. "У них Россия всегда была виновата, во все времена. При всех президентах, при всех правительствах я никогда не слышал благодарности из их уст в адрес России", – заключил член комитета Совфеда по международным делам.

Напомним, ранее Порошенко во время речи в лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House выступил за продолжение санкционного давления на Россию. По его словам, только так можно "держать Москву за столом переговоров". "Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны", – сказал украинский лидер.





Кроме того, Порошенко в своей речи вспомнил о британском премьер-министре времен Второй Мировой войны Уинстоне Черчилле. "Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия", – сказал он, добавив, что если бы не Украина, "российские танки стояли бы в Европе".

Речь Порошенко вызвала бурную реакцию в Москве. "Видимо, разговелся на славу", – написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.



