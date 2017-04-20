Горбачев объяснил Западу лидерство Путина

Респектабельный западный журнал Time включил президента России Владимира Путина в список самых влиятельных людей планеты. Российский лидер вошел в группу "Лидеры".

Объяснить для западного читателя влиятельность и лидерство Владимира Путина взялся бывший президент СССР Михаил Горбачев. Именно он стал автором очерка о российском лидере в списке самых влиятельных людей планеты по версии журнала Times.

Как отметил Горбачев, Путин столкнулся с серьезным кризисом, оставшимся от предшественника, однако преуспел в стабилизации ситуации, сохранил российское государство, а также усилил его экономические позиции. Также бывший президент СССР выразил уверенность, что Россия может добиться успеха исключительно демократическим путем, передает РИА Новости.

Отметим, в списке "Лидеры" помимо президента России Владимира Путина значится его американский коллега Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Филиппин Родриго Дутерте, глава Северной Кореи Ким Чен Ын,председатель КНР Си Цзиньпин, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, а также Папа Римский Франциск. Помимо "Лидеров" эксперты разнесли самых влиятельных людей планеты на еще четыре категории – "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства" и "Кумиры".

В число "титанов" вошли глава американской Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, баскетболист Леброн Джеймс, основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос и другие деятели. Среди "новаторов" оказались дочь американского лидера Иванка Трамп и ее мужДжаред Кушнер. Как влиятельных деятелей искусства журналисты отметилипевицу Алишу Киз, сценариста Барри Дженкинса, актрису и певицу Деми Ловато и актрису Эмму Стоун. "Кумирами" стали писательница Маргарет Этвуд, игрок в американский футбол Колин Каперник, а также лидер организации "Белые каски".