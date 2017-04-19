Россия высмеяла Порошенко из-за крокодила

Выступление Петра Порошенко в Лондоне вызвало бурную реакцию у российской общественности. В частности, дискуссия развернулась на странице Марии Захаровой в Facebook.

"Видимо, разговелся на славу", – прокомментировала в соцсети официальный представитель МИД России выступление президента Украины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим.ред.).

Веселую нотку тут же подхватили подписчики Захаровой. "Думаю, он и не постился. Не просыхая", "Да он в постоянном разговении", "Лечиться ему надо", заявили пользователи Сети.

Некоторых возмутило сравнение России с крокодилом: "Вообще-то мы медведь, а медведь либо спит, либо голодный… Впрочем, когда спит, тоже голодный". При этом, нашлись и те, кто заступились за украинского лидера: "Поставьте ему в плюс, что он хоть что-то из Черчилля знает. Мог ведь и Кондолизу процитировать".

Как писали Dni.Ru, президент Украины во время своего выступления в лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House заявил, что Россию можно "держать за столом переговоров" только благодаря санкциям. Кроме того, Порошенко в своей речи вспомнил о премьер-министре Великобритании времен Второй Мировой войны.

"Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия", – сказал Порошенко.